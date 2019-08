Kinderfest im Zentrum

Lampertheim.Zum Abschluss der Ferienspiele gibt es für alle Kinder der Spargelstadt nochmals ein besonderes Erlebnis: Am Freitag, 9. August, stehen traditionell zum Ende des dreiwöchigen Programms, das unter der Federführung der Jugendförderung und dank der Unterstützung zahlreicher Vereine durchgeführt wurde, Spiel und Spaß im Mittelpunkt. An diesem Tag lädt Eis Oberfeld in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung Lampertheim zum 16. Kinder-Sommer-Fest rund um die Schillerschule ein.

Von 14 bis 19 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in einen großen Vergnügungspark mit vielen kostenlosen Überraschungen. Die offizielle Begrüßung mit Verlosung für die teilnehmenden Ferienspielkinder, zusammen mit Bürgermeister Gottfried Störmer, erfolgt um 15 Uhr. Ob Nostalgie-Express, Kinder-Karussell oder Schiffschaukel – es kommt keine Langeweile auf. Auch Flitze Feuerstein, das Langeweile-Löschmobil der Jugendförderung, wird nicht fehlen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 03.08.2019