Lampertheim.Ein weiteres Thema in der Sitzung des Sozialausschusses war die Schülerbetreuung. Auch hier steige der Bedarf enorm, erklärte Bernd Ranko, Leiter des zuständigen Fachbereichs Familie und Soziales, den Ausschussmitgliedern.

Damit der Bedarf in der Kernstadt gedeckt werden könne, sei es aus Sicht der Verwaltung dringend erforderlich, dass die Grundschulen in die geförderte Betreuungsform des „Pakt für den Nachmittag“ gehen. Nur in dieser Form würden dauerhaft mehr als drei Schülergruppen à 25 Kinder finanziert und räumlich ausgestattet. Bisher sei allerdings nur die Goetheschule dem Pakt beigetreten. Die Schillerschule plane den Wechsel, weil auch sie im nächsten Schuljahr eine vierte Betreuungsgruppe eröffnen möchte. Die Pestalozzischule hingegen zeige sich noch immer abwartend. „Da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten“, appellierte Ranko an die Kommunalpolitiker. „Wenn die Schulen in den Pakt wechseln, bekommt jedes Kind einen Platz“, betonte er. In den Stadtteilen gestaltet sich die Situation etwas entspannter. Aber auch an der Nibelungenschule in Hofheim soll nach den Sommerferien eine zweite Gruppe dazukommen. Die steigende Nachfrage im Bereich der Schülerbetreuung sei eine zwangsläufige Folge der Ganztagsbetreuung in Krippe und Kindergarten, so Ranko.

Öffnungszeiten verlängert

Der Ausschuss hat auch über eine neue Gebührenstruktur beraten und sich mehrheitlich bei Enthaltung der Grünen dafür ausgesprochen, dass ab August alle Kindergartenkinder zwischen drei und sechs Jahren beziehungsweise ihre Eltern von den Gebühren für bis zu sechs Stunden befreit werden. Damit setzt die Stadt ein Gesetz um, das der hessische Landtag beschlossen hat und die Kommunen durchaus kritisch sehen. „Wir haben davon nichts. Der Kostendruck bleibt“, erklärte Erster Stadtrat Jens Klingler.