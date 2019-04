Kinderkino mit Drachen

Lampertheim.Am Mittwoch, 17. April, steht mit dem Animationsfilm „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ Kino auf dem Programm der Zehntscheune. Der Film macht deutlich: Nur wenn Drache und Reiter ihre Kräfte vereinen und gemeinsam kämpfen, können sie das Wertvolle in ihrem Leben bewahren. Einlass ist ab 15.45 Uhr, Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt beträgt vier Euro. Es wird empfohlen, sich im Vorverkauf eine Karte zu sichern. Der Film dauert 104 Minuten und ist mit einer Altersbeschränkung von sechs Jahren freigegeben. Vorverkaufskarten sind im Rathaus-Service/Haus am Römer erhältlich. Für Informationen und Fragen steht die Jugendförderung unter der Telefonnummer 06206/95 17 54 oder via E-Mail unter Jugendfoerderung@Lampertheim.de zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019