Kinderkrippe mit Sonderpreis belohnt

Hofheim.Die Preisverleihung im Rahmen der Gewinnspielverlosung „Hofheim erkunden und gewinnen“ fand ganz bewusst in der Kinderkrippe „Kleines Ich“ statt. Immerhin befolgte die von Susanne Slany geleitete Einrichtung den Aufruf „Mit offenen Augen durch den Stadtteil fahren, den Rundwanderweg inklusive der Infopunkte erkunden, Hofheim entdecken und mit etwas Glück noch etwas gewinnen“ ganz genau.

Mit dem Bollerwagen tourten Kinder und Erzieherinnen an verschiedenen Tagen durch und um Hofheim herum, um die 16 Fragen zu lösen. Dafür gab es bei der Preisverleihung den Sonderpreis: einen Eisgutschein im Wert von 50 Euro und drei Heimat-Wimmel-Bücher für jede Gruppe. „Man kann nicht früh genug damit anfangen zu lernen“, freute sich Slany mit ihrem Team über die Auszeichnung.

Weitere zehn Gewinner, die je einen Gutschein über 20 Euro für die Angebote der Stadt Lampertheim erhalten, wurden benachrichtigt. Die Ursprungsidee für das Gewinnspiel, die Heimat vor der eigenen Haustür besser kennen zu lernen, hatte Ortsvorsteher Alexander Scholl, der damit bei Dirk Dewald vom Stadtmarketing offene Türen einrannte. Mehr als 150 Personen beteiligten sich. „Das ging nicht so einfach am Küchentisch von zu Hause aus“, sagte Scholl über seine Absicht, mit diesem Sommer-Gewinnspiel, die Hofheimer nach draußen zu locken. Das Gewinnspiel passte somit in den Sommermonaten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bestens in die Zeit. Einen Teil der Antworten fanden die Mitratenden auf den Infopunkten des im vergangenen Jahr eröffneten Hofheimer Rundwanderweges. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.09.2020