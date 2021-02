Kindern eine Freude bereiten

Lampertheim.Die Narren des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß (CCRW) 1956 Lampertheim ließen am Rosenmontag Süßigkeiten regnen. Aber nur für das Foto zum Pressegespräch auf der Wiese hinter ihrem Vereinshaus. „Das wäre unser Wurfmaterial für die Fastnachtsumzüge am vergangenen Sonntag in Bürstadt und am Dienstag in Lampertheim gewesen“, erklärte Sitzungspräsident Markus Gutschalk.

Die Karnevalisten, unter ihnen die jüngste Närrin Isabella, zeigten sich tieftraurig. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen sie in dieser Kampagne nicht zusammen ausgelassen feiern und ihren langen närrischen Fahrplan abwickeln. Doch sie hängen ihrem Kummer nicht nach und lassen die Fastnacht nach ihren Möglichkeiten hochleben.

So erinnerten sie an die Corona freie Zeit. Immer an Rosenmontag war eine Abordnung des CCRW – mit dem Sitzungspräsidenten und der amtierenden Stadtprinzessin – in Lampertheimer Kindertagesstätten unterwegs, bevor sie in der Zehntscheune den Fastnachtsevent für die kleinen Narren ausrichteten. Da sie dennoch den Kita-Kindern eine Freude machen wollten und die Naschwaren schon gekauft waren, verschenkten sie die Gummibärchen, den Puffreis, die Lebkuchenherzen, die Kaubonbons, den süßen Speck, die sauren Würmer und vieles mehr. Nur haben die Narren in diesem Jahr nicht in strahlende Kinderaugen der fünf beschenkten Kitas sehen können, denn die Einrichtungen durften sie nicht betreten.

Außerdem bekamen die CCRW-Tänzerinnen Leckereien als Trostgeschenke, weil sie nicht trainieren und auftreten dürfen. Weiteres Naschwerk soll der Tafel Lampertheim zugutekommen. „Der Gesamtwert der Süßigkeiten beträgt 700 Euro. Das Geld dafür haben die Gruppe Fantasie und Saskia Kern gespendet“, berichtete der Sitzungspräsident. Daniela Gutschalk hatte sich seinerzeit auf den Weg gemacht, um das Wurfmaterial einzukaufen, und gemeinsam mit Saskia Kern wurden die süßen Leckerbissen verpackt.

Nach dem Pressegespräch zog die Karawane mit Daniela Gutschalk und Saskia Kern weiter zu den Kindereinrichtungen. Für die Aktion der CCRW-Mitglieder sagte Marius Schmidt, Erster Stadtrat und Dezernent für den Sozial-Fachbereich, im Namen der Stadt Lampertheim: „Herzlichen Dank dafür, dass ihr den Mädchen und Jungen eine Freude bereitet.“ In den nächsten Tagen sollen die Erzieherinnen als Dankeschön Präsentkörbe bekommen, weil sie in der schwierigen Corona-Zeit tapfer durchhalten. roi

