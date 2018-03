Anzeige

Lampertheim.„Ich begrüße Sie zum Giraffentag, einem Fest der Gefühle“, begrüßte Schulleiterin Michaela Ohse Kinder und Eltern am Donnerstagnachmittag in der Aula der Pestalozzischule in Lampertheim. Der „Giraffentag“ findet seit zwölf Jahren alle zwei Jahre nach der sogenannten Giraffenwoche statt, in der sich die Kinder der Pestalozzischule sowie der Kindertagesstätten Rosenstock, Neuschloß, Europaring und Guldenweg mit den Themen Gewaltprävention und gewaltfreie Kommunikation beschäftigen.

„Dazu gehört es, Gefühle zu entwickeln und Empathie zu erkennen“, erklärte Konrektorin Yvonne Münzberg. Die Kinder beschäftigten sich in der Projektwoche auch mit der Giraffensprache, bei der man im Gegensatz zur Wolfssprache von Herzen spricht und Gefühle zeigt. „Die Giraffe ist ein Tier, das ein großes Herz hat. So wollen wir unsere Kinder auch erziehen“, betonte Münzberg. Am Giraffentag werden die Ergebnisse und Mitmachangebote zum Thema präsentiert. Die offizielle Eröffnung nahm der Chor unter Leitung von Stefan Spiesberger vor. Mit den Liedern „Ich liebe Giraffen“ und „Wenn du glücklich bist“ animierten die Sänger die kleineren Kinder und die Eltern zum Mitmachen. Gemeinsam wurde geklatscht, gestampft, gehüpft und gesungen, ehe die Mitmachangebote und das Giraffencafé eröffnet wurden.

Um Gefühle ging es auch bei den Aktionen. Die Kinder konnten beispielsweise Herzen fertigen, welche beim Aufklappen Gefühle zeigten. Besonders beliebt war die Station, an der Gefühls-Uhren gebastelt wurden, mit deren Zeigern die Kinder ihre Laune anzeigen können. Auch die Station von „Filzfee“ Martina Schachner war beliebt, vor allem Mädchen filzten fleißig Schmetterlinge. Viele Angebote drehten sich um das Thema Freundschaft. Neben Freundschaftsbändern gab es für die Kleinen die Möglichkeit, einen Freundschaftstest zu machen, für den sie ein gefilztes Herz erhielten.