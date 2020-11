Kinderrechte stärken

Lampertheim will bis 2023 kinderfreundlicher werden. © Berno Nix

Lampertheim.Der Aktionsplan „Kinderfreundliche Kommune“ soll in den Jahren 2021 bis 2023 umgesetzt werden. Dafür hat sich der Lampertheimer Haupt- und Finanzausschuss mit Beteiligung des Sozialausschusses ausgesprochen. Das Projekt „Kinderfreundliche Kommune“ ist eine gemeinsame Initiative des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (Unicef) und des Deutschen Kinderhilfswerks. Ziel ist es, die Rechte von Kindern zu stärken.

Eine entsprechende Vereinbarung zur Entwicklung von Maßnahmen hat die Stadt Lampertheim 2019 mit dem Verein „Kinderfreundliche Kommune“ mit Sitz in Berlin getroffen. Die Gesamtkosten für die insgesamt dreijährige Laufzeit des Projekts werden mit insgesamt 30 000 Euro beziffert.

Koalition für Achterrat

Im Haupt- und Finanzausschuss verwies SPD-Fraktionschef Marius Schmidt auf die Absicht der sozialliberalen Koalition, einen Achterrat zu bilden, ein Beteiligungsforum für Schüler der achten Klassen. Das Gremium sei als Ergänzung zum bereits bestehenden Jugendbeirat zu sehen. Ziel sei es, demokratisches Bewusstsein unter Heranwachsenden zu fördern. Das Gremium soll in den Aktionsplan „Kinderfreundliche Kommune“ integriert werden.

Sozialausschussmitglied Melanie Krämer (FDP) forderte in der Aussprache, den Jugendbeirat stärker an der parlamentarischen Arbeit zu beteiligen. Sozialausschussvorsitzender Robert Lenhardt (SPD) sprach sich gegen körperliche, seelische oder sexuelle Gewalt an Kindern aus. Kinderrechte sollten gesetzlich besser geschützt werden. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.11.2020