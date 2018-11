Kinderstimmen und Gänsegeschnatter

Lampertheim.Erneut fand ein Ephata-Kinderchorprojekt statt, bei dem die Kinder fleißig Lieder für den Familiengottesdienst mit dem Thema „Sankt Martin – Mit Gottes Hilfe Großes wagen“ einübten. An diesem Projekt haben 64 Kinder teilgenommen.

Als Eingangsspiel wurde Feuer, Wasser, Sturm und Blitz gespielt. Im Anschluss probten die Kinder gemeinsam die Lieder für den Familiengottesdienst. Da am 1. und 2. Dezember ein großes Weihnachtskonzert ansteht, wurden Girlanden und Muster aus Goldpapier sowie von den älteren Kindern Brottütensterne zur Dekoration gebastelt.

Nach dem Essen hatten die Kinder die Möglichkeit, entweder draußen zu toben oder ihre angefangenen Bastelarbeiten abzuschließen. Anders als sonst endete das Projekt nur für die Kinder, die nicht am Konzert mitsangen, um 13 Uhr. Die restlichen Kinder probten eine weitere Stunde.

Da am Tag zuvor keine Möglichkeit für eine Durchlaufprobe in der Kirche bestand, war dies am Sonntagmorgen angesagt. Zu Beginn des Gottesdienstes zogen alle Kinder mit einer großen Laterne und einem Gänsepaar ein. Eröffnet wurde der Gottesdienst dann vom Kinderchor mit dem Lied „Als Martin ein Soldat noch war“. Nach der Lesung präsentierten die Kinder ihr Erkennungslied „Halleluja mit Händen und Füßen“ inklusive Bodypercussion.

Fluchtversuch des Gänserichs

Anschließend wurde auf Wunsch der Kinder das im vergangenen Jahr aufgeführte Martins-Spiel „Aufregung im Gänsestall“ in gekürzter Version erneut aufgeführt. Die Fürbitten wurden durch „Tragt in die Welt nun ein Licht“ musikalisch untermalt. Während der Gabenbereitung sang der Kinderchor das Lied „Zünd ein Licht an“. Nach der Kommunion wurde das letzte Lied des Kinderchores „O come, O come Emanuel“ gemeinsam mit dem Chor Ephata dargeboten. Trotz der gelegentlich bestätigten Befürchtung des Pfarrers, die Gänse könnten ihm vielleicht in seiner Predigt widersprechen, und einem Fluchtversuch des Gänserichs, konnte der Gottesdienst ohne größere Aufregungen abgeschlossen werden.

Die Stücke wurden musikalisch begleitet von Julia Metzner (Querflöte), Anja Rohde (Saxophon), Markus Herrmann (Gitarre), Markus Niebler (Schlagzeug), Andrew Connor (Klavier), Maria Karb (Klavier) und Regina Fuxa (Klavier).

Das nächste Kinderchorprojekt findet voraussichtlich am 9. und 10. Februar statt. Interessierte Kinder und Jugendliche sind immer willkommen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.11.2018