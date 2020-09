Kindertag im Zeichen der Bohne

Lampertheim.Fünf Monate ohne Kindertag liegen hinter den Kindern und dem Team der Lukasgemeinde – entsprechend groß war die Wiedersehensfreude, als dieser wieder stattfand.

Pfarrerin Sabine Sauerwein zeigte sich erleichtert, wie unkompliziert die Kinder das Hygienekonzept in die Tat umsetzten und gleich 14 Kinder kamen. Der Tag fand unter dem Motto „Zack, die Bohne“ statt. Um dieses umzusetzen, unternahm die Gruppe einen Spaziergang in die Gärten ans Bohnenfeld von Bauer Steinmetz. Die Kinder folgten Stefanie Steinmetz-Wetzel aufmerksam, als sie vom raschen Wachstum der Stangenbohne erzählte. Auch bei den Ratefragen rund um die Hülsenfrüchte und das Feld machten sie begeistert mit. Mit einer Stangenbohne in der Hand ging es zurück in den Innenhof, in dem ein Picknick stattfand. Anschließend feierte Pfarrerin Sauerwein mit den Kindern eine Andacht, in deren Mittelpunkt ebenfalls die Hülsenfrüchte standen. Ein Bohnen-Rap und der Segen für die Geburtstagskinder schlossen die Andacht ab, bevor dann mit Ausdauer und Freude auf dem Hof mit Kreide gemalt und „gehickelt“ wurde.

Der nächste Kindertag findet am Samstag, 26. Oktober, statt und führt zum Biedensand. Dort unternehmen die Kinder eine kleine Wanderung. Die Teilnehmer müssen mindestens fünf Jahre alt sein und das Programm ohne Eltern bewältigen können. Es sind noch Plätze frei. Anmeldungen werden per Mail an sabine.sauerwein@ekhn.de entgegen genommen.

© Südhessen Morgen, Montag, 07.09.2020