Kindertag mit Pauke und Trompete

Lampertheim.Zu einem besonderen Kindertag lädt die evangelische Lukasgemeinde am Samstag, 15. Februar, in das Gemeindezentrum ein. Der Kindertag unter dem Motto „Mit Pauken und Trompeten“ beginnt zur gewohnten Zeit um 10 Uhr in der Römerstraße 94. Die Andacht wird mitgestaltet vom Leiter des Posaunenchores Daniel Ott. Im Anschluss daran und nach dem Frühstück kommt der ganze Posaunenchor zu Besuch, so dass die Kinder die Möglichkeit haben, alle Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren. Um 11.30 Uhr gibt der Posaunenchor dann ein kleines Konzert. Dazu sind nicht nur die Kinder, sondern alle Eltern und Gemeindemitglieder eingeladen. red

