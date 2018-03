Anzeige

Hüttenfeld.Mit dem Lied „Mauern überspringen“ eröffneten die Sängerinnen und Sänger des evangelischen Kirchenchores Hüttenfeld ihre Jahreshauptversammlung, zu der die erste Vorsitzende Annelore Rhein 25 Mitglieder und Freunde des Chores begrüßen konnte. Man gedachte zunächst den Verstorbenen des abgelaufenen Jahres. Das waren die ehemalige aktive Sängerin Margot Schneider und das passive Mitglied Philipp Martin Ehret.

Dem Verein gehören derzeit 57 Mitglieder an, davon sind 15 Aktive und 42 Passive. Stabil ist die Finanzlage des Chores, das konnte man zumindest dem Bericht der Rechnerin Hilde Kilian entnehmen. Der Chor verfügt nur noch über eine Barkasse. Alle anderen Finanzen werden von der Kollektenkasse geregelt.

Laut dem Bericht der Schriftführerin Ingrid van Beek war der Chor im Jahr 2017 insgesamt zwölf Mal im Einsatz. Höhepunkt hierbei war der musikalische Gottesdienst am Reformationstag in der Gustav-Adolf-Kirche, der seinen festen Platz im Gemeindeleben eingenommen hat. Geselliges Highlight war der Tagesausflug nach Worms und Wiesbaden, der von Frau van Beek ausführlich in Erinnerung gerufen wurde. Chorleiter Ronald Ehret gab einen Ausblick für das laufende Jahr. Neben den üblichen Auftritten zu den kirchlichen Feiertagen soll am 31. Oktober wieder der musikalische Gottesdienst mit anschließendem geselligem Beisammensein stattfinden. In diesem Rahmen soll auch das 70-jährge Bestehen des im Jahr 1948 gegründeten Chores gefeiert werden. Trotz des Rückganges an Sängerinnen und Sängern in den letzten Jahren sieht Ehret seinen Chor noch lange nicht am Ende. Mit 15 Aktiven ist der Chor dazu da, Gottesdienste musikalisch mitzugestalten. „Wir werden unsere Auftritte auf Gottesdienste und Veranstaltungen unserer Gemeinde konzentrieren, damit sind wir völlig ausgelastet“, so Ehret zur Aufgabenstellung des Chores. Nach wie vor steht interessierten Sängern die Tür offen. Es wird jeden Montag ab 19 Uhr für eine gute Stunde geprobt (Infos beim Chorleiter, Tel: 06256/15 50).