Lampertheim.Pünktlich zum Ende der Sommerferien kehrt auch die Kirchenmaus Frieda wieder aus dem Urlaub zurück. Am Sonntag, 5. August, um 10.30 Uhr berichtet sie im Rahmen des nächsten Minigottesdienstes der Gemeinde Mariä Verkündigung den Kindern von ihren Urlaubserlebnissen. Im Gepäck hat sie unter anderem eine Geschichte von Jesus und seinen Jüngern, die einst eine stürmische Schifffahrt über einen See unternahmen. Der Gottesdienst wird unter freiem Himmel auf der Wiese zwischen dem Altenheim und der Kirche Mariä Verkündigung stattfinden. Alle dürfen gespannt sein, was die Kirchenmaus sonst noch Spannendes zu berichten hat.

Zu der Veranstaltung sind alle Eltern und Großeltern mit kleinen Kindern eingeladen. Der nächste Minigottesdienst findet am Sonntag, 2. September, statt. red