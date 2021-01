Kirchliche Kitas kosten mehr Geld

Lampertheim.Mit der kursorischen Lesung des Haushaltsplans beginnt am Mittwoch, 27. Januar, 19 Uhr, die erste parlamentarische Runde dieses Jahres. Dabei werden sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses mit dem Etatentwurf für das laufende Jahr befassen. Die Beratungen waren mit Blick auf die Corona-bedingten Veränderungen im Zuge des Haushaltsjahres 2020 verschoben worden. Dem Finanzausschuss folgt am Donnerstag, 4. Februar, 19 Uhr, ebenfalls in der Hans-Pfeiffer-Halle der Sozialausschuss. Er beginnt mit der Vorstellung des neuen Ersten Stadtrats Marius Schmidt (SPD), der seinem Parteifreund Jens Klingler im Amt nachfolgt. Schmidts Dezernat ist der Sozial-Fachbereich.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem neue Betriebskostenverträge der Stadt mit den Trägern der sieben konfessionellen Kindertagesstätten. Hatte die Kommune in früheren Jahren 85 und die Kirchen jeweils 15 Prozent der Kosten zu tragen, ziehen sich die kirchlichen Träger mehr und mehr aus der Finanzierung zurück. Aktuell kämen auf die Stadt Mehrkosten in Höhe von 400 000 Euro zu, da der kirchliche Anteil neu berechnet werden muss, etwa indem die Kirchen von den Landeszuwendungen profitieren. Würden sich die Kirchen aus der Trägerschaft zurückziehen, entstünden der Stadt indes ebenso Kosten in Höhe von 400 000 Euro. Deshalb plädiert das Sozialdezernat der Stadtverwaltung für eine Kompromisslösung beim Abschluss der neuen Betriebskostenverträge. urs

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.01.2021