Kita-Plätze im Blick

Hofheim.Die Sommertour der CDU Lampertheim kommt eine Woche nach den Sozialdemokraten am Montag, 22. Juli, nach Hofheim.

Ziel der Tour ist es, direkt vor Ort Informationen aus erster Hand zu sammeln. Treffpunkt ist am 22. Juli um 18 Uhr im Schulhof der Nibelungenschule in Hofheim. Dort wird Ortsvorsteher Alexander Scholl mit Blick auf den Kindertagesstättenbedarfsplan der Stadt Lampertheim die Situation in Hofheim erläutern.

Der zusätzliche Bedarf der Kindertagesstätten macht sich auch in der Grundschule bemerkbar. Daher wird die stellvertretende Schulleiterin der Nibelungenschule, Jennifer Köhl, auf die aktuellen Herausforderungen sowie auf den zukünftigen Platzbedarf näher eingehen. Im Anschluss können die Teilnehmer die neuen Klassenräume der Schule besichtigen. Interessierte Bürger sind herzlich eingeladen, mit den Politikern ins Gespräch zu kommen. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.07.2019