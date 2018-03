Anzeige

Lampertheim.Auch nach Einrichtung einer Tempo-30-Zone in der Wilhelmstraße werde dort zu schnell gefahren, meinte Helmut Hummel (FDP) im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss: „Die brettern wie die Irren da durch“, klagte Hummel über manche Autofahrer. An der Ecke Bürstädter/Andreasstraße kämen Fußgänger nur mit Not auf die andere Straßenseite, fügte Hummel hinzu. Passanten seien „wie die Feldhasen am Rennen“.

Für die Wilhelmstraße musste Ordnungsamtsleiter Uwe Becher passen: Weder personelle noch technische Ausstattung reichten aus, um dort konsequent zu kontrollieren. Was CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb zu der Anmerkung veranlasste, die SPD/FDP-Koalition selbst habe in der jüngsten Haushaltsdebatte gegen die Anschaffung eines neuen Radarmessgerätes gestimmt. Für die Ecke Bürstädter/Andreasstraße kündigte Becher unterdessen die Einrichtung eines Minikreisels an. urs