Klagen über Buslinie 601

Lampertheim.SPD-Fraktionschef Marius Schmidt gab im Haupt- und Finanzausschuss die Frage einer Bürgerin weiter, ob und wann die Lampertheimer Stadtbücherei ihre Öffnungszeiten wieder ausweite. So lägen die derzeitigen Öffnungszeiten für Berufstätige eher ungünstig. Eine Öffnung an Samstagen wäre daher zu begrüßen.

Klagen über den Busverkehr auf der Linie 601 zwischen Hofheim, Rosengarten und Lampertheim hatte Lisa Galvagno (CDU) vernommen. So hätten sich Eltern über Busse beschwert, die bereits in Hofheim überfüllt losgefahren seien und in Rosengarten nicht mehr gehalten hätten – mit der Folge, dass die Eltern ihre Kinder selbst nach Lampertheim in die Schule hätten fahren müssen. Diesbezüglich seien Gespräche mit dem Kreis als Verkehrsträger, gegebenenfalls auch mit dem Land zu führen, meinte die Christdemokratin.

Auch CDU-Fraktionsvorsitzender Edwin Stöwesand ist von Bürgern angesprochen worden. Diese hätten sich, so Stöwesand im Ausschuss, über lange Wartezeiten bei Anträgen für Pässe beschwert. Gleichzeitig seien die Zeiten zu kurz bemessen, in denen ein solcher Antrag überhaupt gestellt werden könne. urs

