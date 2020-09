Klagen über rasende Autofahrer

Hüttenfeld.In ganz Hüttenfeld gilt – bis auf wenige Ausnahmen – Tempo 30. Einige Straßen sind darüber hinaus verkehrsberuhigt. Hier darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Doch in der Jakob-Müller-Straße werden die vorgeschriebenen sieben Stundenkilometer in der Regel weit überschritten, wie Anwohner berichten. Das Thema stand auf der Tagesordnung zur jüngsten Sitzung des Ortsbeirats.

Kontrollen haben laut Ortsvorsteher Karl Heinz Berg ergeben, dass die Straße von durchschnittlich 18 Fahrzeugen in der Stunde passiert wird, obwohl sie nur von Anwohnern befahren werden dürfe. Durch die baubedingte Sperrung der Lorscher Straße sei das Verkehrsaufkommen auf der Jakob-Müller-Straße noch gestiegen.

Anwohner berichteten in der Sitzung nicht nur von Geschwindigkeitsüberschreitungen, sondern auch von Überholmanövern. Ihre Kinder könne sie keinesfalls draußen spielen lassen, obwohl das laut Straßenverkehrsordnung möglich sein müsste, erklärte eine Mutter. Allerdings wurde in der Sitzung auch der Eindruck geäußert, mindestens die Hälfte der Temposünder seien selbst Anwohner. Ein Prüfantrag, der die Ordnungsbehörde dazu auffordert, sich um die Verkehrslage zu kümmern, wurde vom Ortsbeirat einstimmig verabschiedet. Ortsvorsteher Berg will obendrein den Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung bei der Stadtverwaltung, Uwe Becher, zu einer der nächsten Ortsbeiratssitzungen einladen.

Einhellig wandte sich das Gremium auch mit der Bitte an den Magistrat zu prüfen, ob im Zuge der geplanten Sanierung der L 3110 zwischen der Landgrabenbrücke im Stadtteil und Hemsbach auch der innerörtliche Straßenbelag erneuert werden kann. Die Fahrbahn sei besonders an der Kreuzung Lorscher und Viernheimer Straße in einem beklagenswerten Zustand. Während die Sanierung der L 3110 im Spätherbst beginnen soll, müssen für eine innerörtliche Erneuerung der Fahrbahn zunächst Haushaltsmittel beantragt werden. Damit wird für eine Sanierung frühestens im Sommer 2021 gerechnet. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.09.2020