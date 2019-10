Klagen über Raser, Lkw-Parker und defekte Blitzer

Lampertheim.Am Ende einer Ausschusssitzung können die Abgeordneten Anfragen an die Verwaltung stellen. In der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschusses wurden unter anderem folgende Themen angesprochen:

Starke Heimat: Nach Informationen von CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb fließen über das Landesprogramm mehr Gelder nach Lampertheim, als dem Haushalt durch den Einzug der Gewerbesteuerumlage verloren gingen. Finanzdezernent Jens Klingler bestätigte diese Position, allerdings gebe es noch keine definitive Berechnungsgrundlage. Immerhin: „Wir haben vielleicht Glück, dass wir Null auf Null aus dieser Sache herauskommen.“

Schnakenplage: Auf eine Anfrage Franz Korbs (CDU) teilte Bürgermeister Gottfried Störmer mit, die Befragung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) habe ergeben, dass sich mehr als 90 Prozent der Befragten für die weitere Bekämpfung ausgesprochen hätten. Inzwischen sei die KABS um einen Hubschrauber reicher.

Schiller-Café: Gegenüber Karlheinz Horstfeld (SPD) sagte Bürgermeister Störmer, die Stadt stehe in regem Kontakt mit einem interessierten Betreiber: „Es besteht die Absicht, zusammenzukommen, und das recht bald.“

Parkende Lastwagen: Laut CDU-Fraktionsmitglied Nunzio Galvagno parken Lkw im Stadtgebiet und behindern teilweise Einfahrten auf Privat- und Gewerbegrundstücke. Parkende Lastwagen seien „tatsächlich immer mehr“ zu sehen, bestätigte der Bürgermeister. Das Problem werde auch in der Arbeitsgemeinschaft Mittelzentrum Ried besprochen. Auch Hessen Mobil sei eingeschaltet; denn immer mehr Lkw führen wegen der Überlastung auf Parkplätzen von der Autobahn ab. Eine Regulierung könne nur über eine Überprüfung durch die Ordnungsdienste gewährleistet werden.

Altrhein: Gegenüber SPD-Fraktionschef Marius Schmidt teilte Störmer mit, mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Mannheim sei im Frühjahr ein Drei-Jahres-Plan vereinbart worden, wonach zunächst kein weiterer Rückschnitt von Pflanzen und Bäumen am Altrhein vorgenommen werde.

Radaranlage: Laut Marius Schmidt ist die Radaranlage an der B 44 in Höhe des Altenwohnheims Mariä Verkündigung nicht mehr in Betrieb. Er sei, so Ausschussvorsitzender Fritz Röhrenbeck, zudem von Pflanzen überwachsen. Dennoch dient der Kasten nach Auffassung des Bürgermeisters noch als „optische Bremse“.

Autoverkehr: Helmut Hummel (FDP) regte an, für die gesamte Innenstadt eine Tempo-30-Regelung einzuführen. „Die Frage ist: Wollen wir das?“, meinte Bürgermeister Störmer und gab selbst die Antwort: „Ich momentan nicht.“ Weitere Schilder hielten bestimmte Autofahrer nicht von Rasereien ab. Für Kontrollen habe das Ordnungsamt nicht genügend Personal.

Fischsterben: Auf eine Anfrage Hummels antwortete Störmer, dass es im September zu einem Fischsterben im Heegwasser gekommen sei, sei „außerordentlich bedauerlich“. Das Land werde als Eigentümerin durch das Regierungspräsidium vertreten. Dahin werde man auch die Rechnungen senden, die durch den Einsatz von THW, Feuerwehr und Bauhof entstanden seien. Störmer sprach von einem Betrag in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Eugen-Schreiber-Straße: Von Bauamtsmitarbeiterin Sandra Garbrecht erhielt Nunzio Galvagno (CDU) die Auskunft, das für den Bau von Reihenhäusern vorgesehene Gelände an der Eugen-Schreiber-Straße sei in privatem Besitz. Kürzlich sei ein Gutachten über zu erwartende Erschütterungen durch den Bahnbetrieb erstellt worden. Dies habe Auswirkungen auf den Bebauungsplan: So würden jetzt weniger Hauseinheiten geplant, auch sei die Tiefgarage gestrichen worden. urs

