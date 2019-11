Klangvolle Grenzüberschreitung

Neuschloss.Für die Besucher war das Konzert „Jazz meets Classic“ der krönende Abschluss des Wochenendes. Sie konnten sich zurücklehnen, die Musik genießen, entspannen und Kraft für die neue Woche tanken. Für die Musikerinnen Ju-Hee Oh (Klavier) und Cordula Hamacher (Saxofon) war der Sonntagabend allerdings mit richtig viel Arbeit und Konzentration verbunden. Denn ein Crossover-Projekt, bei dem sich die Musikrichtungen annähern, ist nicht nur spannend, sondern auch anstrengend.

„Durch die Verbindung der Elemente ist das Konzert für uns nicht einfach zu spielen, deshalb ist es eine Herausforderung für uns“, erklärte Ju-Hee Oh im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Dass die Musikerinnen die gewohnten Wege verließen, sich den Herausforderungen stellten und das Außergewöhnliche mit Bravour meisterten, war als Hörgenuss zu erleben.

Ruth Rupp begrüßte die Besucher im Gemeindesaal am Ahornplatz im Namen der evangelischen Johannesgemeinde Neuschloß und „cultur communal“ und wünschte gute Unterhaltung. Oh und Hamacher sind Vollblutmusikerinnen mit einer stilistischen Bandbreite. Beide arbeiten als Dozentinnen an der Musikschule Lampertheim. Deshalb waren auch Musikpädagogen und Schüler der Musikschule zum Konzert gekommen. Ferner sind die Instrumentalistinnen solistisch unterwegs und musizieren in Formationen. Ju-Hee Oh konzertiert als Kammermusikerin, Cordula Hamacher wirkt bei zahlreichen Jazz- und Theaterprojekten mit. Beide Instrumentalistinnen haben sich einen hervorragenden Ruf erspielt. Dass die musikalische Grenzüberschreitung und das Experimentieren mit den Stilrichtungen den beiden Musikerinnen auch viel Spaß bereitet, war nicht zu überhören. In das ungewöhnliche Projekt brachten sie Leidenschaft, Kreativität, Dynamik und hohes technisches Können ein. All diese Fähigkeiten wurden von den Musikfans bewundert, geschätzt und mit anhaltendem Applaus belohnt.

Das erste Stück „Hopeful“ war eine Eigenproduktion Hamachers, die von Robert Schumanns „Fantasiestücke Op. 73“ abgelöst wurde. Die Interpretation des klassischen Werkes erwies sich als musikalische Kostbarkeit – erst leicht, dann immer bewegender und mit zunehmender Stärke gespielt. Die nachfolgende JazzSonata entstammt der Feder von William „Bill“ Dobbins, dem US-amerikanischen Pianisten, Komponisten und Jazzpädagogen. Interpretiert wurden freie Passagen und herkömmliche Abschnitte, die mit Effekten angereichert wurden.

Es schloss sich Bill Dobbins „Echoes from a Distant Land“ an, ein romantisches impressionistisches Stück und Kontrastprogramm zu Dobbins Jazzsonate. Der spanische Komponist Maurice Ravel hat das klassische „Pièce en forme de Habanera“ geschrieben, und auch mit diesem Werk erfreuten Oh und Hamacher die Musikfreunde. Ravel hatte sein Stück nach dem Vorbild einer volkstümlichen Musik geschrieben. Es ist von seiner spanischen Heimat geprägt und vom mitreißenden Tanz Kubas inspiriert.

Einen wunderschönen Abschluss bildete die Sonata for Alto Sax and Piano von Phil Woods, dem US-amerikanischen Modern-Jazz-Musker – ein gefühlvolles bis temperamentvolles, auf jeden Fall sehr eindrucksvolles Werk.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.11.2019