Klangvolle Zusammenarbeit

LAMPERTHEIM.Eine öffentliche Musikschule mit fast 1000 Schülern und ein Gymnasium mit musikalischem Schwerpunkt, besonderen Musik- und Bläserklassen – „das passt einfach zusammen“, sagt Lehrerin Ute Junker. Das Lessing-Gymnasium und die Musikschule Lampertheim arbeiten deshalb künftig enger zusammen. An der Musikschule in der Wilhelmstraße beschäftigte Lehrer unterrichten künftig beispielsweise auch Schüler am Gymnasium in der Biedensandstraße. Für die Zusammenarbeit erhalten beide Institutionen Landeszuschüsse und können so ihr Angebot erweitern.

Für die Schüler selbst, erklärt Junker, ändere sich zunächst kaum etwas. „Wir arbeiten schon seit Schuljahresbeginn bei den Bläserklassen erfolgreich zusammen“, so die LGL-Lehrerin. Das sind Klassen für Fünft- und Sechstklässler, in denen sich Anfänger an verschiedenen Instrumenten versuchen können. Nun wollen die Einrichtungen aber noch enger zusammenrücken. Die Idee: Musiklehrer unterrichten gleich an beiden Schulen, so will man Synergieeffekte nutzen und organisatorischen Aufwand einsparen. Das sei vor allem „eine Arbeitserleichterung im Hintergrund“.

Größeres Kollegium

Das Beispiel eines Musikschullehrers, der vorübergehend den Trompetenunterricht übernommen hatte, habe das bereits gezeigt. Für die Einrichtungen hat die Kooperation aber noch mehr Vorteile. Musikschulleiter Joachim Sum etwa spricht von einer „Bereicherung“, durch die man eine Vergrößerung in dreierlei Hinsicht erfahre. Sechs Lehrkräfte mit Hochschulabschluss ergänzen sein Kollegium auf nunmehr 33. Außerdem könne die Musikschule nun sämtliche Instrumente anbieten, die sie als öffentliche Institution bieten müsse. „Die Vielfalt an musikalischen Verwirklichungsmöglichkeiten kann nur eine Musikschule bieten, Vereine und private Musiklehrer können das nicht schaffen“, sagt er.

Selbiges gilt für das Lessing-Gymnasium. Erstmals kann die Schule durch die Kooperation Oboenunterricht anbieten. Dank der Zuschüsse in Höhe von 4000 Euro jährlich über einen Zeitraum von drei Jahren muss der Beitrag für die Bläserklasse außerdem nicht, wie ursprünglich vorgesehen, erhöht werden, sondern bleibt bei 33 Euro pro Monat (inklusive Instrumentenmiete). „Unsere Schüler kennen dann auch schon die Musikschullehrer. Das erleichtert den Übergang“, ergänzt Ute Junker. Mit nun zusätzlichen 80 Kindern kommt die Musikschule eigenen Angaben zufolge auf rund 1000 Schüler.

„Nimmt man die LGL-Bläserklassen der letzten zehn Jahre hinzu, hat ein Drittel der Lampertheimer Kinder bis 15 Jahre an einer oder beiden Institutionen musiziert“, betont Joachim Sum. Das zeige die Bedeutung der Musikschule für die Stadt Lampertheim. Von der Zusammenarbeit erhoffen sich nun beide Parteien einen weiteren Aufschwung.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019