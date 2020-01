Klare Angelegenheit für Hoffenheimer Jugendkicker

Lampertheim.TSG 1899 Hoffenheim heißt der diesjährige Sieger des vom TV Lampertheim ausgetragenen U12 Hallenmasters, das nun bereits schon zum achten Male organisiert wurde. Dank zweier sehenswerter Treffer von Neno Zezelj setzten sich die Buben aus dem Kraichgau im Finale gegen die Spvgg Greuther Fürth mit 2:0 durch und durften den dreistufigen Siegerpokal nach 2015 nun schon zum zweiten Mal mit nach Hause nehmen.

Auch bei der von Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer durchgeführten Siegerehrung wurde Zezelj als „bester Spieler des Turniers“ noch einmal gewürdigt. Bester Torschütze war dagegen Lennart Karl von Eintracht Frankfurt, der die gegnerischen Schlussleute insgesamt neun Mal überwand. Zum besten Torhüter des Turniers wählten die Zuschauer Nico Schmitt vom TV Lampertheim.

„Das war alles eine sehr runde Sache. Wir haben das Turnier sehr gut organisiert. Dabei hat die ganze Fußball-Abteilung des TV Lampertheim mitgeholfen. Gerade das gemeinsame Mittagessen kam bei den jungen Spielern sehr gut an. Nahezu alle Vereine haben ihre Bereitschaft signalisiert, im kommenden Jahr wieder Gast bei uns zu sein“, freute sich Turnierkoordinator Sven Klotz..

Das Turnier hätte kaum besser organisiert werden können. Ein Turnierheft stellte alle teilnehmenden Mannschaften in Wort und Bild vor, das Spiel mit der Band bereitete großen Spaß und fast 300 Besucher statteten der Veranstaltung ihren Besuch ab.

Auch FC Basel spielt mit

Ab neun Uhr morgens spielten zwölf Mannschaften in zwei Gruppen um Punkte und Tore. Mit den Ausnahmen der beiden Bergsträßer Vertreter TV Lampertheim und dem Qualifikanten des VfL Birkenau handelte es sich dabei jeweils um die Nachwuchsvertretung von Profivereinen. Selbst der FC Basel stattete den Lampertheimern einen Besuch ab.

Die Schweizer kamen aber ebenso wenig über die Vorrunde hinaus wie der FSV Mainz 05, der TV Lampertheim und der VfL Birkenau. Im mit viel Spannung erwarteten Viertelfinale bezwang der Karlsruher SC Darmstadt 98 mit 1:0 und später die TSG 1899 Hoffenheim Unterhaching mit 3:1. Die Spvgg Greuther Fürth schlug den SC Freiburg mit 6:4, ehe Eintracht Frankfurt mit 3:0 die Oberhand über den SV Waldhof behielt.

Jeweils mit 1:0 endeten die beiden Halbfinalspiele. Die Spvgg Greuther Fürth bezwang Karlsruhe und die jungen Hoffenheimer behielten die Oberhand über Eintracht Frankfurt. Die unterlegenen Mannschaften des Viertelfinales standen sich in zwei Spielen um den fünften Platz gegenüber. Die Darmstädter schlugen Unterhaching mit 3:1, ehe sich der SC Freiburg über einen 3:0-Sieg über die kleinen Waldhöfer freuen konnte. Richtig eng wurde es im Spiel um Platz drei. Hier brachte der Karlsruher SC mit Ach und Krach eine 3:0-Führung gegen Eintracht Frankfurt über die Zeit. So hieß es am Ende gerade mal 3:2. Eine klare Angelegenheit war aber letztlich das Finale, das die Hoffenheimer mit 2:0 für sich entschieden.

So war denn auch Arne Stratmann, Teil des Hoffenheimer Trainertrios, vollauf zufrieden mit dem Abschneiden seiner Mannschaft und nicht zuletzt mit der Organisation des Turniers: „Haben wir in der Vorrunde noch etwas gestrauchelt, so haben wir alle Spiele ab dem Viertelfinale verdient gewonnen“, meinte Stratmann: „Insgesamt war das Teilnehmerfeld mit sehr guten Mannschaft besetzt und auch die Schiedsrichter haben die Spieler sehr sicher geleitet.“

Aber nicht nur der Hoffenheimer Trainer war voll des Lobes über die gelungene Veranstaltung, mit dem die Fußballer des TV Lampertheim auch in diesem Jahr ein großes Ausrufezeichen gesetzt haben. hias

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.01.2020