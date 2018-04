Anzeige

Lampertheim.Drei Spieltage vor Rundenende treffen die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim erstmals auf die SKG Roßdorf. Dabei ist ein Sieg für den aktuellen Tabellenvierten gegen den Elften Pflicht, um die gute Ausgangsposition zu wahren.

Eigentlich war im Dezember schon alles für das Hinspiel bei der SKG bereit, der TVL stand schon aufgewärmt in der Halle, als keine Schiedsrichter kam. Beide Seiten einigten sich darauf, die Partie nachzuholen, doch daraus wurde nichts: „In der Spielordnung steht, dass man spielen und ein anderer Anwesender zur Pfeife greifen muss“, erklärt TVL-Trainer Achim Schmied. „Damals sind wir alle davon ausgegangen, dass, wenn beide bereit dazu sind, einer Neuansetzung nichts im Wege steht. Doch der Verband hat dem in der Folge eine Absage erteilt und sowohl wir als auch Roßdorf werden diese Partie nach Rundenende noch als verloren gewertet bekommen.“

Aber das soll jetzt nicht zum Störfaktor werden. „Wir wollen sportlich Rang vier untermauern und dazu gewinnen. Und wir müssen auch daraus lernen. Nächstes Jahr darf so etwas nicht passieren“, spielt der Trainer darauf an, dass in der nächsten Saison die Ambitionen des TVL wachsen sollen. „Dann wollen wir vorne mitmischen und dürfen uns keine unnötigen Punktverluste erlauben.“