Klare Niederlage gegen Auerbach

Anzeige

Lampertheim.Mutig hatten die D1-Fußballer des TV Lampertheim (TVL) beim TSV Auerbach in der Kreisliga A auftreten wollen, heraus kam eine fast „ängstliche“ Vorstellung mit einer 0:6-Niederlage.

Wenig hatte der TVL zu dem Fußballspiel beigetragen, wie die Trainer Rainer Foss, Guido Zeymer, Marc Schader und Oliver Thomas einräumten. So ging Auerbach früh in der siebten Minute in Führung. Die gastgebende Mannschaft legte drei Minuten später den zweiten Treffer nach, und da war diese Partie bereits entschieden. Zu zaghaft trat der TVL auf, um die Kräfteverhältnisse infrage zu stellen, zu entschlossen ging der TSV seiner Aufgabe nach. Mit einem 3:0-Rückstand ging es dann in die Pause. Im zweiten Abschnitt versuchte der TVL, den Schaden in Grenzen zu halten, doch Auerbach ließ nicht locker. Mit den Gegentoren in der 49., 53. und 57. Minute kassierte die D1 ihre erste Niederlage im neuen Jahr.

Für die C-Jugend und den gastgebenden JFV Unter-Flockenbach/Trösel ging es im Nachholspiel um eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft. Der Tabellenführer aus dem Odenwald hatte den deutlich besseren Start und erspielte sich im ersten Durchgang eine Vielzahl von Möglichkeiten. Lampertheims Torwart Timo Schröder parierte mehrmals erstklassig gegen den Gastgeber und hielt seine Elf so im Spiel. Nach 20 Minuten konnte auch der TVL endlich Chancen erarbeiten und kam gefährlich vor den Kasten der Gastgeber. In der 30. Minute stand Emilio Capizzi genau richtig und traf zur 1:0-Führung für die Gäste. Im zweiten Abschnitt drückten die Gastgeber auf den Ausgleich, ohne zunächst gefährlich vor den Kasten der Lampertheimer zu kommen. Der TVL verlagerte sich aufs Kontern und blieb so brandgefährlich, verpasste es aber, vor dem Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit zu zeigen. Mit Beginn der Schlussviertelstunde nutzte die JFV eine Unaufmerksamkeit der Rot-Schwarzen aus und sorgte für den viel umjubelten Ausgleich. Bis zum Ende der Partie versuchten beide Mannschaften, die Endscheidung zu erzwingen. Doch am Ende war es ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden. fh