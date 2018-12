Klare Rollenverteilung

Lampertheim.Als eine Person des öffentlichen Lebens so könnte man den ehemaligen Rektor des Lessinggymnasiums, Helmut Walter (86), bezeichnen, haben doch Generationen von Schülern bei ihm gelernt. An Heiligabend konnte er mit seiner Frau Helga (83) das Fest der Diamantenen Hochzeit feiern. Zum Gratulieren war Bürgermeister Gottfried Störmer mit Urkunden und Präsent erschienen und auch Lukaspfarrer Sven Behnke machte seine Aufwartung.

Bei einem Lehrerball im Gasthaus „Krone“ hatte die Geschichte um das Jubelpaar seinen Anfang genommen. Beide Ehepartner wurden in Lampertheim geboren. Während die Helga Walter nach dem Besuch der Höheren Handelsschule bei einer Bank in Mannheim voll berufstätig war, steckte der Jubilar noch im Stu- dium zum Gymnasiallehrer. Mit Beendigung des Studiums und einer Anstellung am Starkenburg Gymnasium in Heppenheim waren die Weichen für eine gemeinsame Zukunft gestellt.

Der Heiligabend wurde als Termin für die Standesamtliche Trauung auserkoren, am ersten Feiertag folgte der kirchliche Segen. Von vornherein stand für beide Eheleute fest, dass für das Familienleben Ehefrau Helga zuständig ist, während der Jubilar sich auf das berufliche Fortkommen konzentriert. „Wir haben diese Rollenverteilung von unseren Altvorderen übernommen“, erläuterte der Jubilar. 1960 kam Tochter Helga zur Welt, 1966 folgten Sigrid und 1971 Elke. Mittlerweile gehören sieben Enkel und vier Urenkel zur erweiterten Familie.

Erfolgreiche Laufbahn

Die Ernennung zum Studiendirektor und zum Konrektor in Heppenheim, schließlich der Aufbau des Lampertheimer Lessinggymnasiums waren die Eckpfeiler der Laufbahn Helmut Walters. Dazu kamen das Engagement beim Lionsclub wie auch seine Liebe zum Schachspiel. Zur Freizeitbeschäftigung gehörte auch das Verfassen von zwei Büchern über die Schulgeschichte in Lampertheim sowie über die Evangelische Pfarrgeschichte. Dankbar können die Walters auf die vergangenen Jahre zurückblicken. sto

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.12.2018