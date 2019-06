Klarer Sieg für die D-Jugend

Lampertheim.Das Heimspiel gegen die Sportfreunde Heppenheim konnte die D-Jugend des TV Lampertheim mit 4:0 für sich entscheiden. Es dauerte allerdings eine Weile, bis beide Mannschaften ins Spiel kamen.

So resultierte die erste Chance des Spiels für die Gäste aus Heppenheim auch aus einem Missverständnis in der Lampertheimer Abwehr. Nico Schmitt, der in der ersten Hälfte im Tor stand, klärte jedoch sicher. Die Gastgeber kamen durch einen geblockten Schuss von Bruno Martinovic, der eine schöne Flanke von Damian Bogusch auf das Tor brachte, zu ihrer ersten Gelegenheit. Im weiteren Spielverlauf hatte der TVL auch entsprechende Chancen zur Führung. Den Bann brach schließlich Bruno Martinovic, der eine schöne Kombination über Samet Uzer mit einem satten Schuss abschließen konnte. Dies gab den Lampertheimern Sicherheit, die sich weitere vielversprechende Gelegenheiten erspielten, die Führung auszubauen, was jedoch im ersten Durchgang nicht gelingen sollte.

In der zweiten Hälfte hatten die Sportfreunde bei einer schönen Kopfballverlängerung die Gelegenheit zum Ausgleich. Bei einem starken Freistoß durch Lily Wunderlich hatte der Torwart der Kreisstädter dann einige Mühe, den Ball unter Kontrolle zu bringen. Das 2:0 fiel dann durch einen sicher verwandelten Neunmeter von Samet Uzer nach einem Handspiel der Gäste. Heppenheim hatte noch zwei Chancen zum Anschlusstreffer. Insgesamt war das Mittelfeld der Gastgeber mit Baran Bozkurt, Maxim Graf und Felix Schönberg jedoch sehr sicher und auch Esteban Castro machte als Abwehrchef erneut ein gutes Spiel. Als Tom Becker einen Abpraller von der Strafraumgrenze zum 3:0 einschieben konnte, war das Spiel entschieden. Zwei Chancen durch Julian Kuipers nach einem weiten Abstoß über sämtliche Spieler hinweg und nach einem Lupfer von Jonas Volk führten nicht zum Erfolg. Der letzte Treffer des Spiels fiel durch die Gäste, die eine Flanke von Tom Becker mittels Kopfball ins eigene Tor beförderten. Jonas Volk schloss eine sehenswerte Kombination dann auch ins Tor ab, der Treffer wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt. So blieb es bei einem insgesamt sehr sicher herausgespielten 4:0, das durchaus hätte höher ausfallen können. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 17.06.2019