Klassik trifft auf Popmusik

Frank Willi Schmidt (l.) und Kulturchef Hecher freuen sich aufs Konzert.

Lampertheim.Folklore aus Irland, Tango aus Südamerika und Eigenkompositionen zwischen Jazz und Latin: Hören kann man diese Musikkreationen jetzt in Lampertheim. Cultur communal und die Musiker-Initiative (MIL) laden am Donnerstag, 1. November, 20 Uhr, in den Schwanensaal ein. Der Abend steht unter dem Motto „Classic meets Pop“ mit der Band La Serena. Das Publikum erwartet eine „faszinierende musikalische Entdeckungsreise“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Leitung hat Bassist Frank Willi Schmidt.

Folklore aus Osteuropa, Eigenkompositionen mit „Minimal-Music“ stehen auf dem Programm. Arrangements von Jazz-, Rock- und Popsongs sowie Stücke aus Barock und Klassik sollen das Publikum locken. „Mal schwungvoll und keck, mal melancholisch, mal frech und immer einzigartig arrangiert und interpretiert“, so beschreibt La Serena ihr Klangbild.

Sitzplatzkarten kosten 13 Euro. Kartenvorverkauf: Rathaus-Service, Haus am Römer (06206/9 35-1 00); Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (06206/5 36 92); Gaststätte „Zum Pit“ in Bürstadt, Nibelungenstraße 66 (06206/70 76 81); Horlé – Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19 (06206/22 39 ). see

