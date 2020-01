Klassische Musik kommt bei Kindern an

Hüttenfeld.Weit verbreitet ist die Meinung, klassische Musik sei etwas für alte Leute. Vor allem die Oper sei langweilig und elitär – absolut ungeeignet für Kinder also. Ein ganz anderes Bild hat sich nun in Hüttenfeld gezeigt. Bei der Aufführung der Kinderoper „Edgar, das gruselige Schlossgespenst“im Hüttenfelder Bürgerhaus, ernteten die Darsteller der Tournee-Oper Mannheim tosenden Applaus. Und zwar von den Grundschülern der Seehofschule. Die Mädchen und Jungen hatten das Stück aus der Feder der Mannheimer Sopranistin Tanja Hamleh voller Spannung verfolgt.

Um den Zugang zur klassischen Musik zu erleichtern, hatten die zwei Opernsänger Nelly Palmer und Frederik Baldus das Geschehen auf der kleinen Bühne kindgerecht inszeniert. Im Gespräch mit dem Südhessen Morgen betonten die Schauspieler, dass Auftritte vor Kindern ihnen besonders viel Spaß machen, da sie stets unmittelbar reagierten und sich einfacher in die Stücke einbeziehen ließen.

Tatsächlich ernteten die Darsteller viele laute Lacher und bekamen Antworten auf Fragen, die bei der typischen Aufführung einer Oper wohl eher rhetorischer Art gewesen wären. An ihren Gesichtern ließ sich ablesen, wie die Grundschüler mit den Charakteren des Stücks mitfieberten. „Es ist wirkliche überraschend, wie ruhig die Kinder waren,“ stellte ein Lehrer danach fest.

In den vergangenen Jahren hatte die Seehofschule jährlich ein Theater besucht. Dort sei es oft laut geworden und den Kindern sei es schwer gefallen, still zu sitzen, hieß es am Donnerstag weiterhin. Diesmal aber seien die Mädchen und Jungen im Musikunterricht an der Schule auf die Vorstellung vorbereitet worden. Dafür gab es von der Tournee-Oper schon im Dezember entsprechendes Unterrichtsmaterial für Lehrer und Schüler.

Schüler schlüpfen in Kostüme

So studierten die Kinder unter anderem ein eigens für die Kinderoper komponiertes Lied ein, das sie während der Aufführung mitsingen konnten. Acht Kinder durften im Stück sogar in Geisterkostüme schlüpfen und selbst eine kleine Rolle übernehmen. Stolz lächelten sie, als sie mit Sopranistin Nelly Palmer auf der Bühne tanzten.

Im Anschluss an die Vorstellung hatten die Kinder auch noch die Möglichkeit, den Darstellern einige Fragen zu stellen. Dieses Angebot nutzen die jungen Zuschauer auch ausgiebig. So wollte sie etwa wissen, woher die Kostüme stammten, wer die Musik geschrieben hat und wie man überhaupt so schnell die Kleider wechseln kann. Anhand des großen Interesses der Kinder war spürbar, dass die Oper weder als elitär noch als altmodisch wahrgenommen wurde. Auch zeigten sich die Mädchen und Jungen am Werdegang der Künstler interessiert und wollten genau wissen, wann die Beiden mit Gesang und Schauspiel begonnen haben. Womöglich bleibt die Oper für manche der jungen Zuschauer von der Seehofschule auch tatsächlich weiterhin ein Thema.

Damit wäre das Ziel der von Sopranistin Tanja Hamleh ins Leben gerufenen Tournee-Oper erfüllt. So wolle man den Kindern zeigen, dass Oper „cool“ sein kann. Die Mannheimer bieten mit etwa 40 ausgebildeten Opersängern ein Repertoire von vier Kinderopern an. Dabei werden kindgerechte Handlungen mit passenden klassischen Stücken aus bekannten Opern gepaart. So ist beispielsweise Mozarts „Zauberflöte“ Teil der Aufführungen.

Es werden außerdem ein Brandschutzpräventionstheater in Kooperation mit der Feuerwehr sowie eine Projektwoche, bei der die Kinder selbst in die Rollen der Schauspieler schlüpfen, angeboten, wie die Schauspieler der Mannheimer Kultureinrichtung sagen. Dabei gehe es darum, die Schüler auf spielerische Art und Weise in Sachen Brandschutz frühzeitig für das richtige Verhalten im Notfall zu sensibilisieren.

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.01.2020