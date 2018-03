Klatschen, tanzen und lachen

Anzeige

Zettel mit Liedtexten wurden ausgeteilt, damit die Besucher herausgepickte Textpassagen mitsingen konnten. Bei den Songs „I’m Walking“ und „Blueberry Hill“ von Fats Domino klappte das schon recht gut, war aber noch ausbaufähig. Brown unterbrach ihren gefühlsbetonten Gesang und gab das Kommando für den Einsatz des Publikums. Und Titus animierte den gemischten Chor: „Los geht’s!“

Hackstein gab derweil eine witzige Geschichte über Kanzlerin Angela Merkel und dem Affen Mo zum Besten, die Kabarettist Stefan Reusch für den Kultur-Kneipenwirt geschrieben hat. „Haben Sie Opern gern?“, fragte Hackstein mit dem Opernboogie von Georg Kreisler. In gebeugter Haltung und mit seinen Gehstock rumfuchtelnd interpretierte er Dieter Hildebrandts Renter-Rap und später Willy Astors Klassiker Kinomo.

Die Musikerinnen wandten sich den Beatles zu. Mit der Zuschauerinterpretation des Liedes „I should have known better“ war Brown nicht ganz zufrieden: „Ihr müsst die Stellen, wenn es um Liebe geht, auch sexy singen.“ Weil bekanntlich noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, wurde ein wenig geübt. Bei „Lady Madonna“ trainierten dann die Gäste, kräftiger zu singen. Die Krönung kam mit der Einführung des Sitz-Mambos. Brown empfahl den neuen Tanz und stimmte „Mambo Italiano“ an. Ein Besucher bekam Rasseln in die Hände gedrückt und die Perkussion unterstützte den Rhythmus. In das Mambo-Medley reihte sich „Americano“ ein und Silvia Brown startete ihr Film-Quiz.

Stimmgewaltiger Zuschauerchor

Sophia Loren nahm das neapolitanische Lied „Tu Vuo Fa L’americano“ auf, aber aus welchem Film der Song wohl stamme? Die Lösung: „Es begann in Neapel“, das eine amerikanische Filmromanze mit Sophia Loren und Clark Gable war.

Nach dem Pionier des Rock ’n’ Roll, Chuck Berry, der englischen Rockband Rolling Stones und der Filmikone Doris Day widmeten sich die Musikerinnen Jonny Cash und seinem „Ring of Fire“. Dieser Song entfachte einen derart stimmgewaltigen Zuschauerchor, dass Titus meinte, das Publikum sei unschlagbar und Hackstein wolle ihn bei der Stadt anmelden. Denn solch ein stimmgewaltiger gemischter Chor komme in Lampertheim bestimmt bestens an.

