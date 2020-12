Klee: Jetzt ist die Stadt gefordert

Lampertheim.Was geschieht mit Sozialwohnungen, wenn nach 20 Jahren die Sozialbindung ausläuft? Die Mietpreisbindung und das Belegungsrecht verfallen. Die Wohnung wird im Fachterminus dem freien Markt zugeführt. Nicht selten sind Mieterhöhungen und für bisherige Mieter unzumutbare Preise die Folge. „Spekulation und Wucher“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Marius Schmidt bei einer Videokonferenz, seien gerade in Großstädten nicht fern.

In Lampertheim will die Baugenossenschaft (BGL) den umgekehrten Weg gehen. Insgesamt 88 Wohnungen hat sie in einem hessischen Förderprogramm angemeldet. 15 sollen sofort in die Sozialbindung zurückgeführt werden, bei 73 soll diese im kommenden Jahr verlängert werden.

Für die SPD-Fraktion war beim Gespräch mit den BGL-Vorständen Wolfgang Klee und Martina Sotornik schnell klar: Ein starkes Zeichen, für das man sich im Stadtparlament einsetzen möchte. Denn die Baugenossenschaft allein kann das ambitionierte Vorhaben trotz groß aufgelegter hessischer Fördermittel eigentlich nicht stemmen. Erteilt die BG der Stadt das Belegungsrecht für sozial schwächere Bürger, erhofft sie sich auch kommunale Fördergelder, die eins zu eins auf den Mietpreis umgelegt würden. Die kommunalen Mittel belaufen sich in der Regel zwischen 50 Cent und einem Euro pro Quadratmeter. Das Land schießt 2,50 Euro pro Quadratmeter zu und hat diese Mittel bereits verbindlich bewilligt.

„Alle 88 beantragten Wohnungen wurden ins Programm aufgenommen“, sagte Wolfgang Klee. Im Vergleich zum Jahr 2020 stellt die Spargelstadt fast zehn Prozent aller angemeldeten Wohnungen. Doch gerade bei den 15 Objekten, die bereits aus der Bindung gefallen sind, ist die Zeit knapp. Zwar kündigt die BGL nach eigener Aussage deshalb keinem Mieter oder erhöht die Kosten über ortsübliche Beträge – allerdings stehen manche zu belegende Wohnungen schon jetzt leer.

Außerdem verfallen die Mittel des Landes, wenn sie nicht im beantragten Jahr auch abgerufen werden. „Vier bis fünf Wohnungen könnten wir sofort vermieten“, berichtete Martina Sotornik. Etwa 300 Wohnungssuchende gebe es aktuell in Lampertheim. Nun sei die Stadt gefordert. „Wir brauchen jetzt die Position der Stadt, ob sie das Vorhaben fördert“, machte Klee klar, „ansonsten können wir die Miete nicht festlegen“. Man stehe bereits im Gespräch mit Bürgermeister Gottfried Störmer.

Ist eine Wohnung zurück in der Bindung, dürfen dort nur Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein leben. Die Miete darf außerdem nur so hoch sein wie die tatsächlich anfallenden Kosten. Klee stellte eine Förderung von 50 Cent je Quadratmeter in den Raum. Auf die Stadtkasse kämen dann nach seiner Rechnung etwa 31 000 Euro jährlich für die Verlängerung der 73 Wohnungen über zehn Jahre zu. Für die 15 zügig zu belegenden Wohnungen bei gleicher Annahme etwa 6000 Euro.

„Das ist trotz prekärer Haushaltslage für diesen wichtigen Sektor vertretbar“, fand der designierte Erste Stadtrat Marius Schmidt. Auch für den Amtsinhaber Jens Klingler stehe die Unterstützung „außer Frage“. Der Anteil der Lampertheimer Wohnungen im Förderprogramm zeige die herausragende Stellung der BGL. Auch Kreisbeigeordneter Karsten Krug betonte, die Lampertheimer Genossenschaft sei „kreisweit eine der wenigen Stützen“.

