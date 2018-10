Kleiderflohmarkt am Samstag

Lampertheim.Der Inner Wheel Club Mannheim lädt für Samstag, 20. Oktober, 10 bis 15 Uhr, zu einem Hallen-Kleiderflohmarkt für soziale Zwecke in die Behringstraße 16 ein. Er findet zum zehnten Mal in Lampertheim statt. Angeboten werden Damenbekleidung, Taschen, Gürtel, Tücher, Hüte, Modeschmuck und Schuhe sowie Herren- und Kinderbekleidung, eine Bücherecke und vieles mehr. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Lagerhalle ist nach Angaben des Mannheimer Clubs gut gefüllt und mit fast 300 Quadratmetern ausgelastet. Der gesamte Flohmarkterlös wird an soziale Einrichtungen verteilt. Ein Teil der Einnahmen wird einem sozialen Zweck in Lampertheim zugeführt. red

