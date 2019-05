Lampertheim.Der Inner Wheel Club Mannheim veranstaltet am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 15 Uhr einen Hallen-Kleiderflohmarkt für soziale Zwecke. Er findet im Industriegebiet Ost, Behringstraße 16, statt. Wie die Veranstalter mitteilen, ist die Lagerhalle mit über 300 Quadratmetern Fläche fast ausgelastet. Neben Damenbekleidung sind unter anderem eine Herrenecke, eine Kinderecke, eine große Auswahl an Büchern, Schuhe, Handtaschen, Gürtel, Tücher und Modeschmuck zu finden. Der gesamte Flohmarkterlös geht an soziale Einrichtungen, der größte Teil bleibt in Lampertheim. Über die genaue Verteilung entscheidet der Inner Wheel Club nach dem Herbst/Winter-Flohmarkt. Kunden können selbst gebackenen Kuchen, Kaffee, Brezeln und Prosecco genießen, während sie den Flohmarkt durchstöbern. red

