Klein, aber fein gefällt

Neuschloß.Den Weihnachtsmann gibt es also doch. Oder ist es der Nikolaus? Einerlei – finden die Kinder, schließlich verteilt er Geschenke. Im roten Mantel und mit lockigem, weißem Bart verschenkt Väterchen Frost alias Robert Hörner flankiert von zwei Engeln süße Schokoladen-Adventskalender. Für die kleinen Gäste ganz klar der Höhepunkt des Neuschlößer Weihnachtsmarktes am ersten Advent.

Doch nicht nur bei den Kindern kam der kleine Markt auf dem Ahornplatz gut an. Auch die älteren Gäste waren von der Stimmung und dem Flair angetan. Es war einmal mehr eine Mischung aus Vereinen und Einrichtungen wie dem SC Kurpfalz oder der Kirchengemeinde und Einzelpersonen auf dem zentralen Platz vor dem Gemeindesaal. So entstand eine familiäre Atmosphäre bei dampfendem Glühwein und frischen Waffeln. Beste Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen. Daneben boten die Stände auch wieder Kulinarisches abseits traditioneller Adventsspeisen wie Pizza.

Organisiert hatte Stefan Spiesberger von der Schule für Tasteninstrumente mit seinen „Kids on Keys“ die Veranstaltung, nachdem im vergangenen Jahr die Bürgerkammer übernommen hatte. Seine zwölfjährige Tochter Luna verkaufte mit zwei Freundinnen aus einem Wagen heraus Limo und Würstl für die Musikschule. Nebenan boten Petra Bärwald und auch Familie Meixner aus Hüttenfeld Strickwaren an.

Bei Sonja Geist und Marion Mager gab es handgemachte Weihnachtsbasteleien zugunsten einer Biebesheimer Kirchengemeinde. Die beiden Frauen aus Neuschloß hatten außerdem Schokolade mit ihren Kindern selbst gemacht. „Das geht dann an die Gruppe Buggy Fit aus Lampertheim für einen schönen Ausflug“, erklärten sie.

Und dann ward beim Budenzauber sogar noch ein Engel gesehen. Ramona Eberle aus Bürstadt hatte sich mit beleuchtetem Heiligenschein in Schale geworfen. Mit ihren Kindern verkaufte sie für die TSG Bürstadt selbst gebackene Plätzchen. Welche am besten schmeckten? „Am liebsten mag ich alle“, sagte Tochter Luisa. Das sahen auch andere Besucher so. „So stell ich mir einen Weihnachtsmarkt vor“, betonte Karl Kling aus Lampertheim, „klein aber fein, da braucht man nicht woanders hin.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.12.2019