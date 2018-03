„Klein, praktisch – und laut“

Anzeige

LAMPERTHEIM.Als beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Darmstadt die zweiten Plätze von Henrike Stöckinger an der Querflöte und Thomas Billau an der Trompete feierlich verkündet wurden, waren die Lampertheimer Nachwuchsmusiker schon wieder zu Hause. Erst am nächsten Tag erfuhren die Zwölfjährige und der Vierzehnjährige von ihren Erfolge. Nur ums Gewinnen ging es den Musikschülern aber ohnehin nicht.

„Wir durften uns einspielen, solange wir wollten, dann haben wir unsere Stücke in einem Saal vor einer Jury, Eltern und anderen Teilnehmern gespielt“, berichtete Henrike im Pressegespräch vom Wettbewerb in der Akademie für Tonkunst. In zehn Minuten musste die Flötistin zwei Stücke aus unterschiedlichen Epochen spielen, begeisterte die drei Juroren mit einer Sonate von Bach und der „Vegetable Suite“ von Graham Powning.

Ihre Schüchternheit legten Henrike und Thomas im Gespräch schnell ab. Schließlich sind es die Musikschüler gewohnt, vor Publikum aufzutreten. Ein Wettbewerb sei aber dennoch eine andere Situation und eine neue Erfahrung für junge Musiker. „Das erfordert noch mal eine ganz andere Vorbereitung“, betonte Querflötenlehrerin Cathrin Ambach. Rund ein halbes Jahr habe ihre Schülerin Henrike ihre Stücke eingeübt, zur Musikschule geht die Zwölfjährige aber bereits seit der musikalischen Früherziehung. Seit sechs Jahren spielt sie nun Querflöte bei Cathrin Ambach. Was ihr an dem Instrument so gut gefällt? „Es kann sehr hoch spielen, ist klein und praktisch zu transportieren“, so ihre Antwort.