Kleine Beträge, große Wirkung

LAMPERTHEIM.Ihr Einsatz geht 365 Tage im Jahr, ihre Aufgaben sind vielfältig, die Ausgaben immens. Vor allem aber ist ihr Wirken für die Region unerlässlich. Umso mehr freuen sich 15 Vereine und gemeinnützige Organisationen aus dem südhessischen Ried über den Geldsegen, den die Sparkasse Worms-Alzey-Ried regelmäßig zu Jahresbeginn spendet. In diesem Jahr wurden insgesamt 6800 Euro verteilt.

Die Spendensumme stammt aus dem PS-Sparen. Sparkassenkunden kaufen dabei ein Los für monatlich fünf Euro. Vier Euro werden am Jahresende auf ein Konto überwiesen, ein Euro wandert in eine Lotterie. Davon werden wiederum drei Viertel als Gewinne an die Kunden ausgeschüttet. 25 Prozent aber verwendet die Sparkasse jährlich für Spenden an gemeinnützige Einrichtungen. Damit wolle man die „wertvolle, ehrenamtliche Arbeit und die selbstlose Bereitschaft, für andere da zu sein“, unterstützen, machte Vorstandsvorsitzender Marcus Walden bei der symbolischen Scheckübergabe deutlich.

Nach der Verkündung der Spendensumme durch die Bürstädter Gebietsdirektorin Martina Desch hatten die verschiedenen Einrichtungen die Möglichkeit, sich vorzustellen und über die Verwendung des Geldes zu berichten. Die Arbeiterwohlfahrt Lampertheim etwa braucht dringend eine neue Lüftungs- und Kühlungsanlage für die Kleiderkammer, die Caritas-Altenpflegeheime Mariä Verkündigung (Lampertheim) und St. Elisabeth (Bürstadt) wollen die Summe in die Haussanierung stecken.

Neue Fahrzeuge nötig

Die VdK-Sozialverbände kündigten an, das Geld direkt für ihre Mitglieder zu verwenden. In Biblis benötigt der Verband außerdem einen neuen Beamer. Werner Hahl machte im Namen der Diakoniestation in Lampertheim auf den großen Personalmangel im Pflegebereich aufmerksam. „Zur Personalbeschaffung mussten enorme Summen ausgegeben werden“, so der Geschäftsführer. Ferner müsse die Station ein größeres Transportfahrzeug anschaffen.

Einen neuen Krankenwagen braucht das DRK in Biblis. Das haben die Kollegen aus Groß-Rohrheim schon hinter sich, dort soll das Geld, genau wie in Lampertheim und Bürstadt, in die sehr teure Ausstattung und die Anschaffung von Digitalfunkgeräten fließen. Auch wenn die Beträge nur einen Teil der Anschaffungen finanzieren – die Vertreter der Einrichtungen sprachen dankbar von einer „großen Wirkung“.

