Kleine Beträge - große Wirkung

Lampertheim/Ried."Mit kleinen Beträgen Großes erreichen": Dieses Wunder vollbringt nach den Worten von Willi Sztorc, Leiter der Römerstraßen-Filiale, die Sparkasse Worms-Alzey-Ried. Und das selbst in Zeiten, in denen das Sparen seinen finanziellen wie ethischen Wert längst eingebüßt hat. Abermals hat die Sparkasse ihr Füllhorn über soziale Einrichtungen in Lampertheim sowie Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim

...