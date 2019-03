Kleine Kämpfer zeigen starke Leistung

Kleine Kämpfer messen sich bei der K1-Newcomer-Veranstaltung. © Pro Fighting

Lampertheim.Zwei „Little Pro Fighter“ starteten auf einer K1-Newcomer-Veranstaltung in Wiesbaden. Am ersten Tag ging es für die Älteren um Pokale und am zweiten für die Kleinen um Medaillen.

Fereydoon Musavis (13 Jahre) ursprünglicher Gegner brachte nicht das verabredete Gewicht, so dass spontan ein anderer Kämpfer eingesprungen ist. Dieser hat im Vergleich zu Fereydoon weniger Kampferfahrung. Aus Fairnessgründen wurde hier ein Sparringskampf vereinbart, und somit gab es keine offizielle Wertung. Beide Jungs zeigten jedoch einen so tollen Kampf, dass entschieden wurde, beiden einen Pokal für diese Leistung zu geben.

Am zweiten Tag ging es für Luisa Mikus (acht Jahre) in den Ring. Sie erhielt die Möglichkeit, gleich zwei Kämpfe zu machen. Im ersten Kampf startete Luisa sehr stark. Sie setzte die trainierte Strategie einwandfrei um und ließ ihrer größeren Gegnerin wenig Distanz. In Runde zwei landete diese aber einen starken Mittelkick, woraufhin der Kampf abgebrochen wurde. Doch es gab keinen Grund für Tränen. Die gezeigte Leistung war sehr gut. Nach einer Erholungsphase ging es zum zweiten Kampf. Luisa war wieder motiviert und zeigte erneut eine starke Leistung. Sie hat alle drei Runden dominiert und durfte sich am Ende den verdienten Sieg abholen.

Headcoach Marcello Lombardi ist sehr stolz und freut sich mit den „Little Pro Fightern“ über die tolle Entwicklung. red

