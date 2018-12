Kleine Kerze – große Bedeutung

Lampertheim.Kaum ein anderes Symbol steht seit Jahrhunderten so für Weihnachten wie das Licht. Es ist das zentrale Symbol für die Geburt Christi, der nach christlichem Verständnis das göttliche Licht in die Welt brachte. Die katholische Pfarrgruppe Lampertheim hat deshalb die traditionelle Aussendung des Friedenslichtes am dritten Adventssonntag mit einem besonderen Lichtergottesdienst gefeiert. Das rund

...