Kleine Lampertheimer Gedichtsammlung zum Hessischen Tag der Literatur

Die Leidenschaft zu dichten – auch und gerade in Mundart – prägt die Lampertheimer schon lange. Daher veröffentlicht der Südhessen Morgen im Rahmen der Berichterstattung zum Hessischen Tag der Literatur diese kleine Gedichtsammlung. Sie enthält einen philosophischen Klassiker der unvergessenen Hüttenfelder Mundartdichterin Else Hanf, eine Hommage an Lampertheim von Maria Winter und eine humoristische Betrachtung des Frühjahrs von Heinrich Karb, dem Ehrenbürger der Stadt, der im vergangenen Jahr gestorben ist. off

Die Zeit!

Ma hot „Malheur“ als mit de Zeit

... des is net üwwertriewe.

Fascht jeder – frägt sich – jeden Tag:

Wu is se dann gebliewe?

Mol will ma wisse –

– wie se war?

– wie se is?

– werd soi?

Manchesmol – paßt als emol –

„ebbes“ gar net noi !

Die Zeit werd öfter,

keent ma denke –

sich ins Fäuschtl lache,

wann se uns betracht debei,

was mea aus rer mache:

Ma will modern soi – un noch meh –

sou schick, wie net ganz gscheit,

weil ma sich „gern sou präsentiert“...

Heit mache Klara – Leit !

Alsob die Zeit n’ Schneider wär...

– schafft „schwarz“

... halt – unner de Hand,

Verännert – uhne g‘frogt die Leit.

... Macht se intressant.

Wieviel Johr hat dann die Zeit?

... wann ma’s net bedenkt –

do macht des nix – sie koscht jo nix!

Alle Zeit is gschenkt!

Ma „nemm“sich – biß’l alti Zeit!

– man kann debei gewinne!

Ma erkennt ihrn Wert erscht dann –

beim „Sichzurückbesinne“!

Ma merkt – die Zeit haalt – mit de Zeit

vun „ganz elloa“ de Schmerz –

... un dem – wu des begriffe hot,

schschenkt se – e „fröhlich“ Herz!!!

Else Hanf

*

72,3 Quadratkilometer

72,3 Quadratkilometer: Ist das viel oder wenig?

Die Meinungen sind unterschiedlich,

genauso wie die Menschen,

die auf dieser Fläche leben.

Aber eins vereint sie alle:

Ihre Heimat ist Lampertheim

– eine Stadt, die sie im Herzen tragen.

Wie sieht sie aus?

Ihre Augen sind so tief und blau

wie die Teiche auf dem Biedensand.

Ihre Haare sind so schwarz

wie abgedeckte Spargelfelder.

Ihr Herz ist so groß wie der Stadtpark.

Die Fachwerkhäuser sind die Perlen

auf ihrer Straßenkette.

Die Kirchen sind die Bestandteile

der Krone, die sie trägt.

Der Wald ist ihr wunderschönes Kleid,

geschmückt mit Blumen und Vogelgesang.

Auf ihrem Gesicht hinterließ die Geschichte

tiefe Falten, ihre Höhen und Tiefen,

Kriege und Wiederaufbau.

Aber dadurch ist sie nur schöner geworden.

Ihr Schicksal ist mit tausend Schicksalen

ihrer Einwohner eng verbunden.

Diese Menschen sind ihre Seele.

Und sie liebt jede von ihnen sanft und treu,

wie die Mutter ihre Kinder.

72,3 Quadratkilometer: Ist das viel oder wenig?

Auf jeden Fall ist es genug

für das Leben, um zu lieben und glücklich zu sein.

Gott segne Sie!

Maria Winter

*

Im Friejohr

Wann’s üwwarahl kriwwlt und krawwlt unn zwickt,

an de Boh, uff’m Buckl, wäscht ball varrickt,

in de Ohrn, uff’m Wäsching, zwische de Finga,

vumm kratze gibt’s Hewwl, glei sou Dinga.

Die Froschtbaile glänzen, rout unn bloo,

genah wie die Nas, die glieht souwieso,

vumm Schnubbe, dä schunn zum drittemol bloogt.

„Was iss?“ Sou wädd ma andauernd g’froogt.

„Wass soll schunn sei, na nit sou geguckt,

jetzt steigt de Saft! Na ja, unn des juckt!“

Zwischem derre Zaig vumm letschde Johr,

kummen als erschdes Schäiglöckscha vor,

Märzveilscha, Dulle und Schlisslblumme

sinn nadierlich speera kumme.

Brennnessl nit blouß fa Junggäns e Fresse,

des Unkraut henn selbschd die Alde gesse.

Brennnessl schmecken fascht wie Spinat,

aa gut Cichoriepüsch als Salat.

Kernkrautgemies iss nit veel bekannt

doch unsa Schparschl im ganze Land!

Schunn korz noch Ouschdan wäähn die mobil

schad, dass kaum ahns noch steche will,

erscht muss ma zackern, beetan un schlaafe,

dann steche unn butze nun dann erscht verkaafe.

Uff’s Schaffe war’n die Alde aa nit varrickt,

awwa dou die Penning, die henn gezwickt.

Unn gezwickt hotts dann dou unn dort, wie ma waaß,

wann ma bloußg’ stramplt leit, s’ iss noch nit haaß,

wann die Käsche bliehen, die Päsching unn Bean,

wann die Äpplbeem riesische Blummestraiß sinn,

wie die Keschde im Ort, uff de Reemastrooß hinn.

Selbschd wann de Rhododendron blieht

die Amschl erschde Junge ziegt,

unn wann sich im Wald die Friehlingsluft,

uff ahmol fillt mit Maiglöckschaduft.

Wann’s Buchelaab grieh noch auße drickt,

de Guthähn die junge Kannickl vaschreckt,

aach wann de Kuckuck vumm Waldrand lockt

unn de Stork uff’m Dach vum Rentamt hockt.

Wann die Brehme geel am Waldweg stäjen

unn nooch unn nooch die Rouse uffgäjen.

Selbschd wann schunn die Pingschdrouseblärra fallen,

iss imma noch kiehl, drum root ich allen:

„Wann da in’s Bett gäjt, deckt Aich gut zu,

wanns zwickt, macht da nehmlich kah Aage meh zu!“

Wann die Luft sich wärmt , die Natur uffwacht,

wann endlich die Kathrie vunn newedroh lacht,

jetz kann se ehr kräftische Ärm wija weise,

leeft rum, als wollt se Beem rausreiße,

Awwa meh mit de Gosch, me kann’s vasteh,

me kann se e bissl gärtle seh,

s’friehje Sach, vor allem Spinat,

dann Melde, Reemisch unn Lattichsalat.

Die Pääd in de Lenna drieht ehrn Alde,

sei Schuh kann ma leicht fa Kinnasärch halde.

Doch na nit blooge, alles mit Weil,

vumm veele Schaffe varrecken die Gail!

Sowohl, wann die Sunn scheint unn wann’s scheicht,

wann’s stermt, unn g’friert unn wija uffwaischt,

wann Räje sich mit Sunneschei mischt

unn als Räjebowe Wolke bricht,

dann iss Friehling, nemm na de Reche,

jetz däffscht sogaa kratze, doch bessa iss wesche!

Heinrich Karb

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 29.05.2019