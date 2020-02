Kleine Narrenschau kommt großartig an

Hofheim.Die Kinderfastnacht des Hofheimer Carnevalvereins (HCV) im proppenvollen Bürgerhaus ließ keine Wünsche offen. „Wir platzen aus allen Nähten“, stellte Rosemarie Scholl fest, die gemeinsam mit Christa Litters, einem weiteren HCV-Ehrenmitglied, an der Kasse saß. Fastnacht als Lebenselixier präsentierte HCV-Sitzungspräsident Alexander Scholl den jungen Besuchern und ihren Eltern – mit viel Helau und reichlich Tamm-Tamm.

Der HCV bewies eindrucksvoll, dass er nicht nur bei den Prunksitzungen für fantastische Stimmung sorgen kann. Die besondere Mischung macht dabei den Reiz aus. Im Programm „von Kindern für Kinder“ werden die jungen Besucher immer wieder einbezogen, wofür diesmal die beiden Moderatorinnen Katrin Scholl und Tamara Kortyka sorgten. Kortyka übernahm den närrischen Staffelstab von Tatjana Riefler, die beim gemeinsamen Rucki Zucki vom ganzen Saal mit viel Beifall verabschiedet wurde.

Garde heimst die erste Rakete ein

Zwischen den einzelnen Programmpunkten hieß es Tanzen und Toben wie etwa beim traditionellen Ententanz, „Aramsamsam“, dem Mumienspiel, beim Bobfahrerlied oder dem Maja-Tanz. Auch die traditionelle Polonaise durfte bei dieser Sause natürlich nicht fehlen und brachte die Stimmung zum Kochen. Die Garden des HCV, von klein bis groß, zeigten ihre tänzerische Klasse, angefangen von den Flower Powers (Leitung Isabell Sauer und Mascha Seibert) über die Piccolos (Irina Tiefenbach), bis hin zum tänzerischen Aushängeschild des HCV, der von Tessa Antz und Annika Ohl geleiteten Garde, die auch die erste Saalrakete des kurzweiligen Nachmittags einheimste.

Als Wichtel bezeichnet sich die vom Trio Katrin Scholl, Irina Tiefenbach und Tamara Kortyka geleitete jüngste Gruppe des HCV, die ebenfalls in den Genuss einer Rakete kam. Ihr Gefühlschaos verpackten die Piccolos dann noch einmal tänzerisch, wofür sie reichlich Beifall einheimsten. In einem weiteren Showtanz entführte die zahlenmäßig stärkste Tanzgruppe Flower Powers nach Bollywood. Als Kinder-Männerballett sorgten schließlich auch die HCV-Donuts von Irina Tiefenbach für Begeisterung und Spaß im Saal. Dem vierfarb-bunten HCV gebührt zweifellos ein „dreifach donnerndes Howwe Helau“ für die kleine Narrenschau, die sich als großartig erwies. Bereits ausverkauft ist die Hexennacht am Donnerstag, 20. Februar, erneut im Bürgerhaus.

Garde: Jasmin Renkel, Carolin Ohl, Celine Witt, Lena Pachnicke, Sina Seib, Kerstin Rieger, Annika Ohl, Tessa Antz, Michelle Böhme, Carolin Kieser, Franziska Breyer, Nina Hilsheimer, Tina Ohl, Klara Antz, Tina Keller, Romy Maskus, Natascha Bittmann und Selina Freiler.

Wichtel: Amira Biedermann, Karl Kortyka, Lukas Menzel, Julia Scholl, Mila Emmanouilidou, Klara Bär, Yasmin Grammatico, Sophie Weyand, Dominic Weiher, Fiona Böhme und Julian Tiefenbach.

Piccolos: Sophia Nippert, Sophie Zehner, Hannah Brandstätter, Lara Thomas, Naja Seib, Manon Riefler, Mareike Fritsch, Nele Hahl, Jana Frick, Luna Bandiera, Elina Mevius, Lena Vock, Eleni Neuhaus, Sarah Zeißner, Leann Zwick und Sarah Gengnagel.

Flower Powers: Mia Stockmann, Luisa Vock, Aminah Memaj, Viktoria Scholl, Anna Becker, Leni Vrankovij, Selina Bersch, Mia Kortyka, Mia Koch, Zoe Georgi, Su Hildebrand, Emma Schader, Lena Schwab, Milla Rieger, Nela Suslowicz, Eva Schlagentweith, Melis Kulaksiz, Leonie Pfeiffer, Selina Mohr, Dzhenin Ryustemova, Michelle Knecht, Dzheylin Ryustemova, Emily Knecht, Denise Hofmann und Lea Herter.

HCV-Donuts: Jermiah Hildebrand, Noah Seelinger, Tom Wegerle, Linus Seib, Finn Wegerle, Julian Tiefenbach, Lukas Menzel, Raphael Stasiak, Lennox Zwick, Leonas Noldes, Noah Rieger und Jonas Menzel. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020