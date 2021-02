Kleine Narretei als Balsam für die wunde Fastnachtsseele

Lampertheim.Keine Narren-Partys, kein Straßenumzug, keine Gaudi. Die Narren des 1. Carneval-Clubs Rot-Weiß Lampertheim (CCRW) waren ziemlich betrübt angesichts des Ausfalls der närrischen Tage. Und so haben sie am Faschingsdienstag zumindest einen Hauch von Fastnacht auf den Europaplatz gezaubert.

Am Nachmittag hätte normalerweise die Straßenfastnacht gefeiert werden und sich der närrische Lindwurm durch die Innenstadt der Spargelstadt schlängeln sollen. Doch das Coronavirus machte dem Veranstalter CCRW einen dicken Strich durch die Rechnung. Aber komplett auf Karneval zu verzichten, war und ist für die Faschingsfans undenkbar. Ganz ohne Klamauk konnten sie den eigentlichen Endspurt der Kampagne nicht verstreichen lassen. Um die traurigen Gemüter der Fastnachter etwas aufzuheitern, kamen die CCRW-Techniker Christian Bopp und Christopher Irrgang auf die Idee, eine kleine Narretei auf die Beine zu stellen – und wenigstens Lampertheims Stadtprinzessin Julia I. durch das Herz der Spargelstadt zu chauffieren, natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.

Jesina Litters, zweite Vorsitzende des Vereins, nahm die Organisation in die Hand. Die Fahrt endete auf dem Europaplatz, wo Julia I. mit ihren rot-weißen Narren von Bürgermeister Gottfried Störmer empfangen wurde. Corona-konform schmetterte der Verwaltungschef seine Begrüßung vom Balkon des Stadthauses: „Ach, was wär die Fastnacht so schön gewesen, wenn das dabbische Virus nicht wär.“ Störmer und Erster Stadtrat Marius Schmidt, beide Senatoren des CCRW, freuten sich, dass wenigstens eine Zugnummer – anstatt des närrischen Lindwurms – Halt vorm Stadthaus machte. Die Politprominenz hofft nun „fest uffs näggschte Jaahr, dass die Fastnacht wieder so schee wird, wie sie immer war“. Die moderierende Jesina Litters und ihre Oma, Ehrenpräsidentin Margit Selb, stimmten ins kräftige Helau ein. roi

