Kleine Raupe wird gefeiert

Lampertheim.50 Jahre ist es her, dass die kleine Raupe Nimmersatt im Buch von Eric Carle sich zum ersten Mal durch Gemüse, Obst und Süßigkeiten durchgefressen hat, um dann zu einem wunderschönen Schmetterling zu werden. Wir feiern die kleine Raupe in der Vorlesestunde mit einer Mitmachlesung zu der alle Kinder von drei Jahren an eingeladen sind.

Die Bilderbuchvorlesestunde findet am Freitag, 22. Februar, 16.15 Uhr, in der Lampertheimer Stadtbücherei statt. Der Eintritt ist frei. Es werden drei Bilderbücher angepasst an die Altersstufen von drei, vier und fünf Jahren vorgelesen. Nach jeder Vorleserunde wird eine kleine Pause gemacht. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019