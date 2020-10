„Kleine Siedler“ freuen sich über hohe Nachfrage

Lampertheim.Die offizielle Eröffnung ist zwar verschoben, trotzdem starten seit Montag zehn kleine Jungen und Mädchen in der Lampertheimer Siedlerstraße mit Sophia Boddin und Susanna Medert in den Tag. Unter dem Namen „Die kleinen Siedler“ haben die Jung-Selbstständigen Medert (25) und Boddin (24) hier ihre neue Kindertagespflege eröffnet. Zehn Plätze bieten die studierten Kindheitspädagoginnen in einer rund 150 Quadratmeter großen Neubau-Mietswohnung täglich für Kinder zwischen sechs Monaten und drei Jahren an.

Damit ist Lampertheim nicht nur um dringend benötigte Betreuungsplätze und eine Einrichtung von privater Seite reicher. „Die kleinen Siedler“ bieten außerdem die in kommunalen Einrichtungen seltenen, flexiblen Betreuungsmodelle mit einzelnen Tagen zwischen 7.30 bis 16 Uhr und die in der Spargelstadt fast nirgends zu findende U1-Betreuung an.

Die zehn kleinen Bettchen stehen bereit, der Bewegungsraum ist mit Matten ausgelegt, die Wohnung fertig – eigentlich war am Samstagmorgen alles für eine Eröffnungsfeier mit Eltern und dem Ersten Stadtrat hergerichtet. Doch die steigenden Corona-Fallzahlen machten der Feier einen Strich durch die Rechnung. Für die kleinen Gäste, die seit Wochenbeginn in die Einrichtung kommen, macht das aber keinen Unterschied. Lediglich der Boden im Vorraum und die Eingangstür werden noch ersetzt. Ansonsten wartet die geräumige, modern gestaltete Wohnung nur auf ihre kleinen Gäste. Mit der Wohnung in dem großen Neubau, um den noch Bauzäune stehen, haben Sophia Boddin und Susanna Medert einen Ort geschaffen, den sich wohl jedes Elternteil für seine Kinder wünscht. Die jungen Frauen scheinen bestens auf ihre Aufgabe vorbereitet.

Harmonisches Team

Kein Wunder, die Qualifikation stimmt. Beide haben nicht nur die für die Tagespflege vorgesehene Fortbildung absolviert, sondern gemeinsam in Heidelberg Kindheitspädagogik studiert. Dabei haben sie schnell bemerkt: Das passt. „Wir hatten zu fast allen Themen die gleiche Meinung und Herangehensweise“, erzählt Susanna Medert. Trotzdem gingen zunächst beide für rund zwei Jahre ihren eigenen Weg. Die in Hirschberg an der Bergstraße aufgewachsene Sophia Boddin arbeitete zunächst in einer Kindertagespflege-Einrichtung in Mannheim, die Lampertheimerin Medert in einer anderen.

Der Kontakt ging aber nie verloren. Der Gedanke, irgendwann etwas Eigenes zu machen, sei schon während des Studiums aufgekommen. „Das war aber anfangs mehr Wunschdenken. Dann ergab sich die Möglichkeit mit der Wohnung und wir waren beide nicht zu hundert Prozent in unserer Einrichtung zufrieden“, erklärt Boddin.

Die jungen Frauen packten die Möglichkeit beim Schopf und machten ihr eigenes Ding. Als Kinder zweier selbstständiger Familien wussten sie, was auf sie zukommt. Ihr „eigenes Ding“ beruht nun – neben der für die Kindertagespflege nicht selbstverständlichen, hohen Qualifikation – auf drei Säulen: Bewegung, Ernährung und Partnerschaft mit den Eltern. „Wir wollen jeden Tag mit den Kindern raus an die frische Luft. Mit der entsprechenden Kleidung auch bei schlechterem Wetter“, konkretisieren sie. Außerdem wollen sie jeden Tag frisch und selbst kochen, die Kinder dabei so gut es geht einbinden. Auch mit den Eltern will man in einem „offenen, familiären Austausch“ stehen.

Dass sie ihre Einrichtung ausgerechnet in Zeiten stark steigender Corona-Fallzahlen eröffnen, schreckt sie nicht ab. Den Alltag mit den Kindern würden strengere Regeln nicht so stark beeinträchtigen. Lediglich Eltern müssen zum Bringen oder Abholen ihrer Schützlinge Masken tragen. Sie sind optimistisch, dass Kinderbetreuungseinrichtungen geöffnet bleiben. „Lange und ausführliches Händewaschen und das Desinfizieren sollte doch gerade in der Winterzeit nichts Besonderes, sondern eigentlich selbstverständlich sein“, finden sie. Die Nachfrage gibt ihrem Konzept jedenfalls recht. Lediglich zwei Plätze für die beiden Tage Donnerstag und Freitag sind noch frei.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.10.2020