Lampertheim.Der AZ-Vogelpark öffnet am Ostermontag von 10 bis 19 Uhr seine Türen: Dort können Besucher beim Feiertagsausflug nicht nur Ostereier verstecken, sondern auch den Nachwuchs der Wellen- und Bergsittiche bewundern. Da diese Vögel Höhlenbrüter sind, hängen in den Park-Volieren viele Nistkästen. „Eine Henne legt derzeit alle zwei Tage ein nur wenige Zentimeter großes weißes Ei. Und in dem Abstand schlüpfen dann auch die Küken“, erklärt Züchter Norbert Heiser. Dann öffnet er verschiedene Kästen, in denen entweder kleine Eier oder bereits geschlüpfte Sittichküken zu sehen sind. An Ostersonntag ist der Vogelpark geschlossen. roi