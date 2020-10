„Kleiner Lichtblick“ am Altrhein

Lampertheim.Was die Zukunft des Lampertheimer Altrheins betrifft, so steht die Stadt vor einer entscheidenden Frage: Soll sie die Wasserstraße zwischen Kilometer 2,6 und 4,7 in ihren Besitz nehmen oder sie in der Obhut des Bundes belassen? Um in dieser Angelegenheit einen Schritt weiterzukommen, hat sich die Stadt im Einvernehmen mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes auf eine

...