Lampertheim.Auf dem Lampertheimer Europaplatz summt, brummt und flattert es. Der von den Technischen Betriebsdiensten unter der Leitung von Sabine Vilgis gepflanzte Lavendel bekommt Besuch von Bienen und Hummeln. Am Sommerflieder tummeln sich Schmetterlinge. Duft und Nektar ziehen verschiedene Arten von Pfauenaugen magisch an. Und das mitten in Lampertheim, nämlich auf dem Europaplatz, direkt an der Lampertheimer Hauptverkehrsader Römerstraße.

Für diese kleine bunte Insel hat Jürgen Schuster die Blühpflanzen ausgewählt und mit den Stadtgärtnern eingepflanzt. Bei der Auswahl hat der Lampertheimer Florist auf die Farbkombination, den Standort und die Blütezeit geachtet. Bürgermeister Gottfried Störmer war von der Blütenpracht des temporären Gartens begeistert. „Die Technischen Betriebsdienste und Floristik Schuster haben hier ein Kleinod mit einer vielfältigen bunten Pracht geschaffen“, schwärmte der Verwaltungschef. Währenddessen häkelte sich Jürgen Schuster durch die Pflanzen. Damit die Kletterpflanze am Rankgitter nach oben wächst, brachte der Florist die Pflanze in Form.

Außerdem hatte Schuster üppig blühende Stauden wie Bergminze, den hübschen Bodendecker Heidenelke und Husarenköpfchen mit zahlreichen kleinen Blüten ausgewählt. In der Mitte wurde eine stattliche Passionsblume gepflanzt und gleich daneben die Heilpflanze Sonnenhut (Echinacea).