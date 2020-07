Klima-Ausstellung im Schiller-Café

Lampertheim.Der Arbeitskreis Energie und Nachhaltigkeit und die Volkshochschule Lampertheim präsentieren in der Zeit von Samstag, 11. bis Dienstag, 21. Juli, die Ausstellung „Klimawandel beGreifbar“ im Schiller-Café. Die Exponate bieten einen interaktiven Zugang zur globalen Temperaturerhöhung, zum Anstieg der Sommertage in Wiesbaden und Mainz, zum Anstieg der globalen Kohlendioxid-Konzentration und zur Abnahme von Frosttagen in der Zukunft. Zusätzlich werden Karikaturen zum Thema Klimawandel und Klimafolgen gezeigt.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Die Öffnungszeiten sind am 11., 14., 18. und 21. Juli jeweils von 9 bis 13 Uhr. Nähere Auskünfte unter Telefon 06206/9 35-3 69 oder vhs.lampertheim.de. red

