Lampertheim.„Weltveränderung beginnt vor Ort“, wird Marius Schmidt nicht müde zu betonen. In Sachen Klimaschutz und Energiewende will der Vorsitzende des zuständigen Arbeitskreises nun Taten folgen lassen. Das Jahr 2020 haben die Verantwortlichen deshalb unter das Motto „Klimaretter gesucht“ gestellt. Gemeinsam mit der Volkshochschule lädt der städtische Arbeitskreis zu insgesamt sieben Veranstaltungen ein. Den Anfang macht eine Bürgerwerkstatt am Donnerstag, 12. März.

Was bedeutet eigentlich Energiewandel und welche Auswirkungen hat das vor Ort für die Bürger? Darüber soll Referent Daniel Bannasch von „Metropolsolar Rhein-Neckar“ ab 19 Uhr aufklären. Und zwar möglichst einfach und anschaulich – „auf dem Bierdeckel“ eben, wie der Vortragstitel ankündigt. An das Einstiegsreferat schließt sich eine offene Diskussion an moderierten Thementischen an.

Ziel sei es, möglichst viele Anregungen aus der Bevölkerung zu erhalten. „Wir wollen die Vorschläge der Menschen hier aufgreifen. Es sind alle eingeladen, jeder kann seine Ideen vorbringen“, hofft Vorsitzender Marius Schmidt auf rege Teilnahme.

Dabei gehe es nicht nur um energetische Bausanierungen oder Photovoltaik auf Dächern, sondern auch um alle mit Nachhaltigkeit zusammenhängenden Themen. „Wärmeversorgung“, „regional Einkaufen“, „nachhaltige Gartengestaltung“ sind einige Stichworte. Experten aus der lokalen Wirtschaft, der Politik oder dem Naturschutz wie Stefan Fella, Otto Edinger, Franz Korb, Frank Hege oder Andrea Hartkorn stehen als Moderatoren bereit.

Außerdem will der Arbeitskreis Bürger-Anregungen zur Weiterentwicklung des Förderprogramms „Energetische Gebäudesanierung“ aufnehmen. Hier könnten künftig Aspekte wie Dachbegrünung vermehrt eine Rolle spielen. Daniel Bannasch, der Bürgersolarberater ausbildet, steht außerdem den ganzen Abend über für Gespräche zur Verfügung.

