Klingende Ostergrüße

Hofheim.Das Kurrendeblasen des evangelischen Posaunenchores in den frühen Morgenstunden des Ostersonntages ist an Ostern einfach nicht mehr wegzudenken. Bereits um 6.45 Uhr erklangen vor der Friedenskirche die ersten Klänge der Bläser unter Leitung von Dirk Hindel, als die Gottesdienstbesucher aus der Osternacht musikalisch abgeholt wurden. Danach zog der Posaunenchor durch die Hofheimer Straßen und ließ den musikalischen Ostergruß an 13 weiteren Stationen erklingen.

Auch der Gottesdienst am Ostersonntag wurde musikalisch mitgestaltet. Ansonsten bot sich den evangelischen Christen ein kompaktes Gottesdienstangebot über die Osterfeiertage, angefangen vom Abendmahlsgottesdienst am Gründonnerstag, dem unter der Mitwirkung des Kirchenchores stehenden Karfreitags- sowie dem Osternachtgottesdienst. Abgerundet wurde das Gottesdienstangebot am Ostermontag, bei dem auch Abendmahl gefeiert wurde.

In der katholischen Pfarrei St. Michael wurde in Hofheim die Karfreitagsliturgie gefeiert und an das Leiden und Sterben Christi erinnert. Hierbei wirkte die Musikgruppe „Spirit“ mit. Pfarrer Adam Malczyk zelebrierte das Hochamt am Ostersonntag unter der Mitwirkung des Katholischen Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“, der ein breites musikalisches Angebot unter der Leitung von Werner Stöckel parat hatte.

Besonders erwähnenswert die Werke „Die Himmel rühmen“ von Ludwig van Beethoven und „Christ ist erstanden“ vom schottischen Komponisten Christopher Tambling. Die Solopartien übernahmen Alexander Scholl und Nico Wachtel. Begleitet wurde der Chor von Martin und Anja Stumpf an der Orgel. fh

