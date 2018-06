Anzeige

Lampertheim.Straßenbeiträge sind eine Last. Sie kommen Anwohner in der Regel teuer zu stehen. Auch in Lampertheim werden die Bürger an der grundhaften Sanierung von Straßen beteiligt. Doch über das „Wie“ könnte sich alsbald eine Diskussion ergeben.

Zum einen haben die Kommunen die Möglichkeit, zwischen zwei Beitragsmodellen zu wählen: Der Bürger, der an einer zu sanierenden Straße wohnt, wird einmal zur Kasse gebeten. Das kann für den Betroffenen teuer werden; deshalb haben andere Kommunen wiederkehrende Beiträge eingeführt, die in kleineren Raten über einen längeren Zeitraum erhoben werden. Beteiligt werden zudem nicht nur direkte Anwohner, sondern alle Bewohner der Bezirke, durch die solche Straßen verlaufen.

Schmidt: 39 Millionen Euro

Zum anderen hat es die hessische Landesregierung den Kommunen inzwischen generell freigestellt, Straßenbeiträge zu erheben. Und schon geraten die Beiträge in den Sog des hessischen Landtagswahlkampfes. SPD-Kandidat Marius Schmidt etwa macht sich auf Kreisebene stark für eine finanzielle Entlastung, die die Kommunen in die Lage versetzen würde, auf die Erhebung von Straßenbeiträgen zu verzichten. Er beziffert die Gesamtbeiträge in Hessen auf 39 Millionen Euro.