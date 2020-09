Klinik rüstet sich für zweite Welle

Lampertheim.Mit Spannung verfolgen die Verantwortlichen im Lampertheimer St. Marienkrankenhaus die Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Klinik sei dabei, alles so vorzubereiten, dass sie gerüstet ist, wenn auch in Lampertheim und Umgebung die Zahl der Covid-19-Patienten, die in einem Krankenhaus versorgt werden müssen, wieder steigen sollte.

Wie Geschäftsführer Andreas Hofmann im Gespräch mit dieser Redaktion berichtet, wird ein Schnelltestgerät angeschafft, mit dem Patienten auf Covid und Influenza A und B getestet werden können. „Dann wissen wir innerhalb von zwei Stunden, ob der Patient isoliert werden muss oder nicht“, so Hofmann. Nicolai Härtel, stellvertretender Chefarzt der Inneren Medizin, sieht die Pandemie inzwischen vor allem als logistische Herausforderung, weil gegebenenfalls ein gesteigerter Bedarf an Isolation bestehe. Derzeit stehen dafür im St. Marienkrankenhaus 24 Betten zur Verfügung. „Die werden wir ab Herbst sicher auch brauchen“, sagt Hofmann. Beide rechnen mit einer steigenden Zahl an Patienten mit Erkältungssymptomen, bei denen der Grund für ihre Erkrankung zunächst abgeklärt werden muss.

Dass die Lage im Moment eher noch ruhig ist, erklärt sich Härtel vor allem damit, dass aktuell eher jüngere Menschen mit dem Virus infiziert sind, die keine schweren Verläufe haben. Dies könnte sich aber rasch ändern, wenn sich wieder mehr ältere Menschen anstecken. Trotzdem blickt der Mediziner nicht voller Sorge dem Herbst entgegen: Anders als im Frühjahr hätten jetzt alle Beteiligten Routine in der Behandlung und Versorgung: „Wir haben gelernt.“ Außerdem funktionierten Absprachen im Kreis inzwischen sehr gut. „Die Corona-Strukturen stehen“, sagt Härtel und bleibt optimistisch, auch wenn er davon ausgeht, dass der Herbst „sportlich“ wird. swa

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.09.2020